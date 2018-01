Serena Williams, dezvăluiri despre greutățile îndurate după ce a devenit mamă

Serena Williams a acordat un interviu revistei Vogue unde a mărturisit că a fost nevoită să suporte mai multe operații chirugicale imediat după ce i-a dat naștere fiicei sale, Alexis Olympia, scrie DailyMail.

Jucătoarea de tenis a declarat că a avut probleme cu pulsul în timpul nașterii, motiv pentru care medicii au decis că operația de cezariană era cea mai bună opțiune pentru Serena.

„Era un sentiment minunat, iar după aceea totul a mers rău”, a declarat Serena.

.@serenawilliams and her daughter, Alexis Olympia Ohanian Jr., star on the cover of our February issue! Read the full interview: https://t.co/M3yiDQje6I pic.twitter.com/XLwLOLSsWJ