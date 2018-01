Reacția Simonei Halep după calificarea în finala de la Shenzhen: „Sunt foarte mândră”

AFP

Simona Halep a declarat, după ce a trecut de Irina Begu şi s-a calificat în finala turneului de la Shenzhen, că este mândră de victoria obţinută vineri.

În ultimul act, liderul WTA îşi doreşte o revanşă cu sportiva cehă Katerina Siniakova, în faţa căreia a pierdut la ediţia trecută a competiţiei chineze, scrie News.ro

"A fost un meci greu, ştiu că este o jucătoare puternică şi s-a văzut în setul al doilea cum şi-a îmbunătăţit jocul. A fost o bătălie mai grea, dar am fost suficient de puternică să rămân acolo, să lovesc mingea mai tare la sfârşit, pentru că pierdeam energie, dar am reveni, am servit bine în ultimul ghem şi sunt foarte mândră de victoria mea de azi, a fost una grea. Sunt din nou în finală la Shenzhen, e o senzaţie extraordinară Sunt foarte fericită să joc din nou în finală, în faţa voastră. vă mulţumesc că aţi venit. Va fi o mare provocare mâine. Am jucat anul trecut cu Siniakova, m-a bătut, aşa că dacă vom juca din nou vreau să-mi iau revanşa, dar nu va fi uşor. Iar cu Şarapova e întotdeauana o mare provocare. Sunt pregătită să joc şi vom vedea ce se întâmplă", a declarat Halep, în interviul de pe teren.

Simona Halep, locul I WTA, a învins-o, vineri, cu scorul de 6-1, 6-4, pe Irina-Camelia Begu, locul 43 WTA şi cap de serie numărul 4, calificându-se pentru a doua oară în finala turneului de la Shenzhen.

În ultimul act, Halep va evolua ori cu rusoaica Maria Şarapova, locul 59 WTA, ori cu sportiva cehă Katerina Siniakova, locul 47 WTA şi cap de serie numărul 6. Cu ambele posibile adversare, românca are palmares negativ. Şarapova conduce cu 7-1 în întâlnirile cu Halep, dar actualul număr 1 mondial a câştigat ultima lor partidă, scor 6-2, 6-2, în optimile de finală ale turneului de la Beijing, de anul trecut. Cu acea victorie, Halep şi-a netezit drumul către prima poziţiei a ierarhie WTA, pe care avea să urce la finalul competiţiei.

Citește și Prima reacție a Simonei Halep după calificarea în semifinale. Declarația despre duelul cu Irina Begu

În singura lor întâlnire, Siniakova a învins-o pe Simona Halep la ediţia precedentă a turneului de la Shenzhen, în faza optimilor de finală, scor 6-3, 4-6, 7-5. Jucătoarea cehă a ridicat trofeul la finalul competiţiei.

Anul acesta, calificarea în finala de simplu este recompensată cu un cec în valoare de 81.251 de dolari şi cu 180 de puncte WTA. Câştigătoarea turneului va primi 163.260 de dolari şi 280 de puncte WTA.

După disputarea semifinalelor de simplu vor urma cele de dublu. Conform programului, Halep şi Begu vor da piept cu cuplul Anna Blinkova/Nicola Geuer (Rusia/Germania), în prima întâlnire din penultimul act al probei de dublu de la Shenzhen.

Simona Halep a câştigat Shenzhen Open la simplu în 2015.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer