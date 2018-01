CTP, despre victoria Simonei Halep de la Shenzhen: ”Și-a intrat în pielea de nr. 1 mondial”

Într-o intervenție telefonică la Știrile PRO TV de la ora 19, jurnalistul Cristian Tudor Popescu a lăudat performanța Simonei Halep de la Shenzhen, arătând că românca ”și-a intrat în pielea de numărul 1 mondial”.

”Sunt fericit, dar o frustrare totuși încerc. Nu înțeleg cum se poate accepta de către jucătoare, de către WTA, să se defășoare meciul într-o sală fără posibilitate de transmisie TV. Când organizezi un turneu de asemenea nivel trebuie să ai asigurate condițiile.

Sunt frustrat să comentez un meci pe care nu l-am văzut. Scorul nu e o surpriză pentru mine. Am spus că va fi un meci în 3 seturi și că prima șansă este a Simonei, ceea ce s-a și întâmplat.

Este un rezultat mare, care nu face decât să confirme evoluția Simonei din 2017, cel mai important an din cariera ei. Iat-o acum posesoarea unui serviciu cu care face puncte în momentele importante ale meciului, ceea ce Simona nu avea. Acum vede mult mai bine careul de serviciu și îl utilizează centimetru cu centimetru.

În clipa de față Simona Halep și-a intrat în pielea de numărul 1 mondial. Se vede asta din cum intră pe teren, are încredere, echilibru mental și are niște arme noi în plus. Sunt niște perspective foarte bune pentru Australian Open”, a declarat CTP.