Turmă de cerbi, la păscut, pe un teren cultivat, împrejmuit cu gard electric. Cum e posibil

Imagini inedite surprinse la marginea unei localităţi din Bihor. O turmă de cerbi şi ciute a ieşit la păscut pe un teren cultivat cu orzoaică, situat în vecinătatea pădurii.

Animalele graţioase oferă o privelişte frumoasă, nimic de zis, dar provoacă şi pagube uriaşe. Proprietarul terenului se plânge că sistematic îi sunt distruse recoltele, şi, cu toate că a montat un gard electric în jurul plantaţiei, aproape în fiecare noapte cineva coboară sau ridică sârmele, pentru ca sălbăticiunile să poată pătrunde pe tarla.

Șapte cerbi şi trei ciute sunt doar o parte a cioporului care, de obicei, dă iama în holda cultivată cu orzoaică de la marginea localitaii Leș, din Bihor, situată chiar în buza pădurii.

La ora 9 şi jumătate dimineaţa, animalele erau, deja, sătule şi căutau să se întoarcă în desiş.

"Asta se întâmplă în teren din cauza omului, nu din cauza animalelor. În alte locuri avem altă situaţie, în care firele sunt ridicate sus, toate, tocmai în idea ca să intre animalul pe dedesubt, să intre şi să distrugă cultura sau să mănânce, pentru că în pădure nu le da absolut nimic de mâncare", spune proprietarul.

Fermierul spune că a avut mai multe discuţii cu administratorii fondului de vânătoare de care aparţine pădurea. Până să îşi împrejmuiască terenul, fermierul a avut pierderi de câteva sute de mii de euro din cauza animalelor sălbatice.

Florin Ciurdariu, fermier: "Anul trecut am avut semănat parcela asta din spatele meu şi din dreapta, 460 de hectare, cu rapița care a fost compromisă în totalitate, am reinsămânțat suprafaţa asta cu grâu - distrusă, compromisă sută la sută, după care am reînsămânțat floarea soarelui pe care au mâncat-o cerbii în totalitate. N-am recoltat nici măcar un kg de floarea-soarelui."

Fermierul se plânge că, deşi a cheltuit o grămadă de bani ca să pună gardul electric, cerbii şi ciutele tot ajung pe plantaţie.

Florin Ciurdariu, fermier: ”Apoi, în toamnă, am pus această cultură de orzoaică, am înfiinţat acest gard, 7 oameni, timp de 2 săptămâni de zile, care gard este zilnic ridicat sau coborât tocmai ca să intre animalele sălbatice în câmp, pe care dvs astăzi le-aţi filmat."

Până acum, administratorul fondului de vânătoare nu a putut fi contactat.

Din păcate, pagubele pe care fermierul le va înregistra la recoltat nu vor putea fi recuperate, pentru că îi va fi foarte greu să dovedească faptul că de vină au fost atacurile sălbăticiunilor de peste iarnă.