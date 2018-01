Revelionul, în cluburi. Un tânăr a venit din Londra pentru a-și vedea iubita pe care a cunoscut-o online

Muzica, alcoolul şi prietenii au reprezentat trio-ul perfect în cazul celor care au vrut să îi prindă 2018 cât mai veseli prin cluburile din Centrul Vechi.

Localurile au fost căutate în special de străini, care găsesc Bucureştiul ca pe un loc perfect: cu băutura ieftină şi fete frumoase. Pentru mulţi, noaptea de Revelion a fost şi cea în care şi-au găsit un partener sau o parteneră.

Un tânăr din Croaţia a fost sufletul petrecerii. L-am găsit într-un club din Centrul Istoric, extrem de fericit. În acelaşi local, un alt bărbat îşi întâlnea fericirea. Pentru el, a fost cea mai aşteptată noapte din an.

Tânăr: "Eu am venit din Londra pentru ea. Ne-am cunoscut online. De un an de zile mă pregătesc, vorbesc serios. Am pregătit totul în amănunt de un an de zile."

În cluburi au ajuns, în general, cei care au vrut să se distreze alături de prieteni şi să danseze până în zori. Alţii au ajuns aici din întâmplare.

Tânăr: "Iniţial, am fost acasă cu prietenii, de fapt cu fetele, şi la 12 noaptea am fost la artificii în Piaţa Constituţiei, dar din păcate nu am găsit nicio artificie."

Foarte multe restaurante au ales să organizeze petreceri tematice. Prea puţini au respectat, însă, regulă impusă în vestimentație. De exemplu, unde a fost petrecere ca în anii '90, alţii au înţeles, însă, anii...20.

La trecerea dintre ani, oamenii au ieşit din baruri şi au aprins artificii.