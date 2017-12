Reacția unui copil, întrebat dacă există Moș Crăciun

Vine sau nu vine Moş Crăciun? A respectat lista de cadouri şi îmi va aduce tot ce i-am cerut? Astfel de întrebări sunt acum, în Ajun, pe buzele multor copii.

Dar, sâmbătă seară, lângă casa Moşului din Bucureşti, alta a fost problema - există sau nu Moş Crăciun? Existenţa bătrânelului a fost pusă la îndoială şi puştii adunaţi să îl vadă s-au "bătut" în argumente. Deşi situaţia nu a fost lămurită, toţi s-au bucurat de întâlnirea magică, indiferent de vârstă.

A fost mare aglomeraţie la casa lui Moş Crăciun din Bucureşti. Copii de toate vârstele l-au luat cu asalt pe darnicul bătrânel pentru a se asigura că vor găsi sub brad toate cadourile pe care le-au cerut. În unele cazuri s-au dus negocieri serioase.

Reporter: Ce-ai înţeles tu de la Moş, îţi aduce ce vrei sau nu?

Fetiţă: Nu ştiu, vedem mâine!..

Reporter: Cum împarte toate cadourile?

Fetiţă: E ajutat de părinţi sau de bunici pentru că bunicul meu e ajutorul moşului."

În timp ce unii puşti, care au apelat şi la testul suprem, au fost convinşi că s-au întâlnit cu Moş Crăciun, alţii şi-au pus câteva semne de întrebare.



Reporter: L-aţi tras pe Moş de Barbă??

Fetiţă: Daa!..

Băieţel: Nu, eu n-am făcut-o. Ea planuiese s-o facă, doar că acum a avut emoţii!

Fetiţă: Ba l-am tras!

Reporter: Şi? este Moş Crăciun sau nu?

Fetiţă: Daa, este adevăratul!

Băieţel: Probabil, nu ştiu sigur! Eu am mai văzut o grămadă de Moşi..au venit şi la serbările mele şi asta..nu vă supăraţi, dar asta are vocea cam ciudată!

Aşadar, cu doar câteva ore înainte de noaptea magică de Ajun, existenta Moşului părea incertă.

Copil: "Există, eu cred în Moş Crăciun!"

Copil: Pentru mine acum că sunt mare, nu!

Reporter: Câţi ani ai?

Copil:10 ani.

Cel vizat a vrut să clarifice situaţia.

Moş Crăciun: "Eu le spun că eu sunt, pentru că eu sunt de când lumea şi pământul şi îndeplinesc dorinţe cu spiriduşii mei!"

Nu ştim dacă i-a convins pe cei mici, dar, cu siguranţă, "copiii" mari au fost cuceriţi.

Bărbat: "Da, l-am văzut, cred că există."

Moşul le-a dat şi câteva sfaturi micuţilor.

Moş Crăciun: "Să vă ascultaţi părinţii, să vă strângeţi jucăriile din cameră, să mâncaţi tot!"

Mai sunt doar câteva ore până când Moş Crăciun îşi va înhăma renii la sanie şi va porni să împartă cadouri tuturor copiilor cuminţi.