Meniurile preferate de români pentru noaptea de Revelion

Lungul şir al meselor de sărbătoare atinge duminică apogeul. Indiferent de locul în care o să îi prindă 2018 - la cabană, acasă, în pensiune ori hotel - românii au fost cât se poate de atenţi cu meniul festiv.

Şi cum era de aşteptat, mulţi s-au aşezat deja la masă, pentru că nu-i lucru uşor să răzbeşti printre sute de sarmale tăvi întregi de cârnaţi şi nesfârşite platouri cu salata boeuf.

În satul Sibiel, lângă firul apei, într-o cabană ca în cărţile de poveşti, s-au adunat 25 de tineri, care au plătit 5.000 de lei pentru 3 zile.

Meniul pentru duminică seară este bogat: muşchi de porc, cârnaţi de casă, mezeluri de vânat, salate de vinete şi boeuf. Dulciurile sunt făcute de fetele din grup.

”Fiecare am venit cu ce am avut acasă şi ce am pregătit noi, ce ne-au mai ajutat şi părinţii, să fie un Revelion, aşa, mai special. Am adus platouri reci, produse de carne, brânzeturi multe, prăjituri făcute de fete, cornuleţe de cioocolata, brioşe”, este descris meniul.

Bucate tradiţionale nu lipsesc nici în Maramureş.

Dan Ionuţ: "Am venit din Dublin, unde locuim de 8 ani. De sărbători venim pe pământurile natale, în zona Reghinului şi am ales Maramureşul pentru tradiţii. A început să ningă de aseară şi este peisajul perfect. Zăpadă lipsea."

Şi Thomas este încântat. Şi-a propus să vadă toate locurile pitoreşti din ţara noastră, iar astăzi a avut parte de o supriza de zile mari: gazdele i-au plimbat pe el şi pe soţia sa cu o căruţă trasă de cai.

Thomas: "Maramureşul este un loc special pentru mine, pentru că e foarte original. A rămas ca în trecut. Oamenii respectă tradiţiile şi e foarte bine pentru noi, străinii, să vedem tradiţiile şi obiceiurile specifice României."

Şi cum aerul rece face poftă de mâncare, oaspeţii se pregătesc pentru o nouă rundă în jurul meselor.