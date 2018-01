Mesele de 1 ianuarie, făcute special pentru a lupta împotriva mahmurelii

Cum arată paradisul după o noapte în care vinul a făcut casa mai mult sau mai puţin bună cu berea, vişinata şi şampania? Ca o farfurie plină ochi cu ciorbă acrită fie cu borş, fie cu zeamă de varză.

Numai cei care nu au încercat luni un asemenea leac nu au scăpat încă de chinurile mahmurelii venite la pachet cu Noul An.

"Cel mai frumos Revelion făcut de până acum. Atmosferă, de toate. Ei sunt obosiţi, eu am continuat cu Sfântul Vasile. Ce-i aia mahmureală, că încă n-am avut timp s-o prindem. Pe poimâine o s-o resimțim", spune un turist.

După ce au mâncat şi au băut toată noaptea, luni, turiştii au fost aşteptaţi de gazde cu ciorbă acră, ca să le treacă mahmureala şi să prindă puteri pentru următoarea rundă.

Andrei Gheorghe, bucătar: ”E o ciorbă cu zeamă de varză, moare, cum se zice la noi. E foarte bună de dres.”

De groază că la întoarcere îşi vor schimba cu totul garderoba, unii au încercat să facă un pic de mişcare pe la piscină sau patinoar.

Alţii au ales direct aventura şi s-au relaxat la un tir cu arcul, pe la paintball sau în plimbare cu ATV-ul.

Cum este şi normal, marți seară sunt anunţate alte chefuri, mai ales că a fost zi de sărbătoare.