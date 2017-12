Medicii ieșeni i-au salvat viața unui copil de 4 ani hrănindu-l cu ciocolată

ziaruldeiasi.ro

Băieţelul de 4 ani care la începutul lunii noiembrie a ajuns la Spitalul de Copii „Sf. Maria“ cântărind cât un copil de nouă luni a luat în greutate aproximativ 4 kilograme.

Atunci când a ajuns la spital, Gabriel cântărea doar şapte kilograme, iar în momentul de faţă are 11 kilograme, apropiindu-se de greutatea pe care ar trebui să o aibă la vârsta lui. Medicii au reușit să-i salveze viața cu ajutorul ciocolatei negre.

Copilul nu a fost hrănit niciodată cu mâncare solidă, avea stomacul extrem de mic pentru vârsta lui, o infecţie la sistemul digestiv, iar la fel de mic era şi esofagul. Iar tratamentul cu ciocolată l-a ajutat să înghită mai uşor mâncarea.

Medicii spun că mai sunt necesare câteva intervenţii prin care trebuie să treacă, însă progresele sunt vizibile, scrie ziaruldeiasi.ro.

Pe lângă mâncarea semilichidă sau cea pasată, medicii susţin că un secret pe care îl folosesc este să-i dea porţii mici de ciocolată pe care Gabriel le mânâncă mereu cu poftă.

”Am observat că el are un apetit incredibil, aproape exagerat, cu o plăcere deosebită de a consuma ciocolată şi dulciuri. Astfel, folosim unul dintre secretele dietetice, care este ciocolata, pentru că, aşa cum am văzut şi în literatura de specialitate, aceasta are un efect miraculos asupra organismului, mai ales cea neagră cu concentraţie mare de cacao“, a completat medicul ieşean.

Iar pentru acest copil, medicii au devenit și mamă și tată. Familia care l-a neglijat în toţi aceşti patru ani, a uitat de el în spital. Mai are alţi trei fraţi, mama lui are 22 de ani, iar tatăl său este cioban.

Gabriel C. este internat în unitatea medicală de aproape jumătate de an, fiind adus la spital cu o stare proastă de sănătate, suferind de vărsături fără încetare.

