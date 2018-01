Mărturiile celor care au recuperat crucile din apă, de Bobotează: ”Sar pentru că sunt credincios”

Agerpres

Un angajat al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Delta a ajuns, sâmbătă după-amiază, primul la crucea sfinţită aruncată în Dunăre de episcopul Visarion al Tulcei, la sfârşitul ceremoniei religioase oficiată pe faleză de Bobotează.

Un angajat al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Delta a ajuns, sâmbătă după-amiază, primul la crucea sfinţită aruncată în Dunăre de episcopul Visarion al Tulcei, la sfârşitul ceremoniei religioase oficiată pe faleză de Bobotează.

În vârstă de 37 de ani, Pavel Cacencu lucrează de 11 ani la ISU Delta, a mai încercat până în prezent de 10 ori să prindă crucea din busuioc aruncată în Dunăre şi a mai reuşit acest lucru de două ori.

"Este pentru a treia oară când prind crucea. Este un moment de bucurie. Suntem cu toţii creştini şi merită să participi la acest eveniment. Eu sunt o persoană credincioasă şi cred că am noroc, în general", a declarat presei Cacencu.

Citește și Cocoţat pe cisternă, episcopul Teodosie al Tomisului a sfinţit apa pentru Bobotează

Agerpres

Toţi cei 10 tineri care sâmbătă au înotat în Dunăre pentru a aduce la mal crucea din busuioc sfinţită de episcopul Visarion au primit cadouri din partea Episcopiei şi a Consiliului Judeţean (CJ) în semn de apreciere pentru credinţa lor.

"Ne-am bucurat că şi anul acesta zece tineri s-au aruncat în apele reci ale Dunării pentru a recupera cinstita cruce pe care am aruncat-o, după o veche tradiţie, în fluviu. I-am premiat din partea Episcopiei şi a Consiliului Judeţean, arătând prin aceasta dragostea şi recunoştinţa noastră faţă de bărbăţia şi curajul lor", a afirmat episcopul Visarion.

Galaţi: Crucea aruncată în Dunăre de IPS Casian, recuperată de un electrician

Aproximativ opt mii de credincioşi au participat, sâmbătă, la Galaţi, pe o vreme caldă pentru perioada aceasta a anului, la Slujba de Bobotează de pe Faleza Dunării, în apropierea Bisericii Precista, unde Arhiepiscopul Dunării de Jos, IPS Casian, împreună cu un sobor de preoţi şi diaconi, a oficiat slujba Aghesmei celei Mari, după care le-a vorbit celor prezenţi despre însemnătatea acestei sărbători.

Momentul cel mai aşteptat a fost când IPS Casian a lansat în apele Dunării crucea de lemn pentru a fi recuperată din apă de unul dintre cei 16 înotători pregătiţi pentru asta.

News.ro

Cel care a reuşit să prindă crucea din apă a fost Costel Dumitriu, un bărbat, de 37 de ani, de profesie electrician, care s-a mutat în urmă cu 14 ani din Galaţi la Bucureşti. El a spus că a mai recuperat de şase ori la Bobotează crucea din apele Dunării, fiind motivat de credinţă.

”Este a şasea oara când prind crucea. Sar să recuperez crucea pentru că sunt credincios, dar şi pentru că este un concurs. Credinţa trebuie să fie în suflet, dacă tu crezi te ajută credinţa, dacă nu, nu te ajuta. Apa a fost rece, eu am avut costum, dar destul de rece. De 20 de ani sar să prind crucea”, a afirmat bărbatul.

IPS Casian i-a binecuvântat şi felicitat pe înotători şi a vorbit despre însemnătatea acestei sărbători.

”Boboteaza înseamnă mai întâi de toate botezul Domnului nostru Isus Hristos, în al doilea rând ne aminteşte de propriul nostru botez şi în al treilea rând ne aminteşte de curăţirea noastră, de suferinţele, patimile şi de greşelile noastre pentru a fi mai pregătiţi în anul ce l-am început pentru a aduce cu toţii mărturia unităţii în anul centenar al făuritorilor Marii Uniri. Noi credem că având la inimă şi în suflet pe orice creştin, pe orice român şi orice frate al nostru, avem un bulgăre de aur”, a spus IPS Casian.

Ulterior, oamenii s-au înghesuit să ia agheasma din 12 căzi din lemn, sub supravegherea jandarmilor.

Giurgiu: Un tânăr de 22 de ani a scos primul din apă crucea sfinţită de Bobotează

Un tânăr în vârstă de 22 de ani din municipiul Giurgiu este cel care a scos primul crucea de lemn sfinţită aruncată în apele Dunării de episcopul de Giurgiu, Ambrozie, iar un alt tânăr a venit la mal cu două cruci sfinţite.

”Este prima dată când sar în apă de Bobotează după crucea sfinţită. Am vrut să văd cum este, nu m-am antrenat în mod special, dar văd că m-am simţit foarte bine. Crucea sfinţită o duc acasă la părinţii mei', a declarat, pentru Agerpres, Daniel Ionuţ Pieptea, tânărul de 22 de ani, din municipiul Giurgiu, care lucrează ca manipulant la un depozit.

El spune că a participat la acest concurs de dragul competiţiei, dar şi pentru că a auzit că acela care sare în apă de Bobotează şi aduce la mal o cruce sfinţită va fi sănătos tot anul.

La concursul din acest an s-au înscris opt bărbaţi, cu vârste cuprinse între 19 şi 40 de ani, dar doi dintre ei nu au trecut de vizita medicală, având pulsul prea mic sau tensiunea mare.

Printre cei înscrişi s-a aflat şi un tânăr în vârstă de 19 ani care, deşi nu a fost cel care a adus primul crucea la mal, se consideră cel mai norocos pentru că a reuşit să scoată din apă două cruci aruncate de episcopul de Giurgiu.

”Eu am luat din apă două cruci pentru că am fost cel mai mic. E prima dată când sar în apă de Bobotează, dar se pare că a fost cu noroc. Nu am fost primul care a scos crucea la mal, dar am luat două cruci, pur şi simplu le-a aruncat lângă mine şi era păcat să nu le scot din apă!”, a declarat pentru Agerpres Marius Epure.

Toţi cei care au sărit în apă după crucile sfinţite au primit icoane şi calendare din partea Episcopiei de Giurgiu, iar primarul municipiului, Nicolae Barbu, le-a acordat tinerilor premii în bani, două sute de lei pentru câştigător şi câte o sută de lei pentru ceilalţi participanţi.

Toţi cei care au sărit în apele reci au fost aşteptaţi la mal de voluntari ai Crucii Roşii, care le-au oferit pături şi ceai cald.

Obiceiul aducerii la mal a crucii sfinţite s-a desfăşurat în acest an pe canalul Cama, din municipiul Giurgiu, după ce a fost săvârşită Sfânta Liturghie la Catedrala Adormirea Maicii Domnului.

La finalul slujbei întreg soborul de preoţi s-a deplasat în procesiune prin centrul oraşului până la Podul Bizetz, în apropierea căruia s-a desfăşurat în acest an obiceiul de Bobotează, însoţit de fanfara Centrului Cultural Local 'Ion Vinea'.

Potrivit organizatorilor, acesta a fost primul an din ultimii 20 când temperaturile atmosferice la Giurgiu, de Bobotează, au fost de 13 grade Celsius la amiază şi tinerii care s-au aruncat în apele Dunării nu au avut de înfruntat gerul de afară, dar a fost o încercare pentru aceştia, deoarece temperatura apei a fost de aproximativ trei grade Celsius.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer