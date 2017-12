Imigranții sirieni sau pakistanezi din România au descoperit ce înseamnă Crăciunul

Magia sărbătorilor a cuprins şi Centrul pentru Solicitanţi de Azil din judeţul Suceava. Zeci de imigranţi, aflaţi departe de ţara natală, printre străini, au descoperit ce înseamnă Crăciunul.

Aceștia au împodobit bradul, au primit cadouri şi au ascultat colinde.

Oameni de toate vârstele, originari din țări precum Siria, Pakistan, Irak sau Afganistan, au uitat preț de câteva zeci de minute de probleme care îi apasă și au împodobit bradul de Crăciun, un obicei necunoscut pentru ei.

"Dacă va întrebați de ce bradul și nu un copac, este pentru că bradul este denumit și arborele vieții."

Unii și-au părăsit țară natală din cauza convingerilor politice sau religioase, în timp ce alții au plecat de teama războiului.

Mohamad, de pildă, a fugit din Siria în urmă cu un an: "Am plecat din cauza războiului care este în Siria și nesiguranța de acolo. Din Siria am plecat în Irak, apoi în Turcia, Bulgaria, Serbia și România. Când am văzut cum s-au comportat autoritățile, am hotărât să rămân aici și să îmi aduc și familia, ca să stăm împreună."

"Am stat un an și o luna fără el. A fost o situație foarte grea că femeie singură cu copii. În afară de bombardamente și exploziile din Siria și spaima pe care am trăit-o acolo."

Centrul Regional pentru Imigranți din Rădăuţi este acum casă pentru 60 de persoane.

Comisar Sebastian Bardan, director Centrul Regional pentru Imigranți Rădăuți: "Celor veniți în țară noastră le prezentăm obiceiurile specifice sărbătorilor de iarnă. Bineînțeles, facem comparație cu obiceiurile de la ei și vrem astfel să îi acomodăm."

Nici Moș Crăciun nu a lipsit de la eveniment. Copiii imigranților au primit cadouri și au fost colindati de câțiva elevi de la o școală din oraș.