Moș Crăciun i-a făcut fericiți. Reacțiile unor copii când și-au deschis cadourile

Prima zi de Crăciun, o sărbătoare magică a bucuriei, uneşte inimile a milioane de oameni cu zâmbete şi gânduri bune.

Moş Crăciun a mers prin toată lumea la copiii cuminţi ca să-şi golească sacul de daruri. Cei mici l-au aşteptat emoţionaţi, unii chiar au încercat să stea la pândă, poate poate l-ar prinde în fapt, când aşează cadourile sub brad. Dar simpaticul bătrânel e sprinten şi priceput să aducă fericire fără să fie văzut.

Copiii l-au pândit pe Moşu' o zi întreagă şi nu au fost dezamăgiţi când şi-au deschis cadourile. Eric şi Nicolas, din Iaşi, au fost în culmea fericirii.

- L-aţi aşteptat pe Moşul?

- Da, tot anul.

- Cum v-aţi pregătit voi?

- Am ornat casa, am decorat, am fost cuminţi.

În Botoşani, Maia, Ina, Matias şi Ema l-au aşteptat pe Moşul până târziu în noapte. În cele din urmă, Moşul cel bătrân şi-a făcut apariţia, dar fără sanie şi reni, pentru că zăpada lipseşte din decorul de Crăciun.

Şi la Timişoara, după o zi plină de emoţii, copiii au primit cadourile mult visate, aşa că i-au recitat poezii şi i-au cântat Moşului.

În cele din urmă, Moşul poate raporta misiune îndeplinită. El şi ajutoarele sale au împărţit bucurii peste tot în lume, iar acum s-au întors acasă, în Laponia, cu tolba plină de poveşti.

După o călătorie prin toată lumea, Moş Crăciun şi ajutoarele sale răsuflă acum uşuraţi: au dăruit cadouri şi au primit milioane de amintiri frumoase. Se vor întoarce la anul, cu un sac şi mai mare.