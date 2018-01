A suferit o infecție, de Crăciun, și este în stare critică. Apel pentru donare de sânge

Mobilizare impresionantă a studenţilor din Oradea, care au venit în număr mare să îşi ajute o colegă aflată în suferinţă.

Tânăra, studentă în anul întâi la Farmacie, a suferit o infecţie gravă, iar acum are mare nevoie de sânge. Cu toate că anunţul a apărut abia de o zi, peste 100 de tineri s-au prezentat marți dimineaţă la Centru de Transfuzii Sanguine din Oradea.

Sala de aşteptare a Centrului de Transfuzii Sanguine din Oradea a fost marți dimineaţă neîncăpătoare. La ora 9 şi jumătate, 60 de tineri erau deja înscrişi pe lista de donatori pentru Larisa şi îşi aşteptau rândul. Printre ei se aflau şi colegi de-ai tinerei, impresionaţi de drama ei.

Colegă: ”E în stare foarte gravă, chiar critică. Vine la şcoală, la proiecte, la toate. Toată lumea, am pus pe Facebook anunţuri şi chiar ASCO şi ASMO, încearcă să dea de veste, asociaţiile şcolare, să vină să doneze sânge, cel mai important."

Părinţii Larisei veghează la capatuiul ei şi speră că ajutorul acestor tineri va fi cu folos.

Citește și Jandarmeria îi roagă pe oameni să doneze sânge pentru copila care şi-a pierdut tatăl şi sora în accidentul de la Braşov

Doina Ujvari, mama Larisei: "Le mulţumesc foarte mult şi din suflet la toţi cei care au participat la donare de sânge şi care au dat. I-au dat o mică speranţă la viaţă, să trăiască mai departe … tânără. Le mulţumesc din suflet, nu găsesc cuvintele cu care să le mulţumesc tuturor celor care au participat la această donaţie.

A pornit totul de la o criză de rinichi, deci în săptămâna Crăciunului. Care nici nu se ştie, încă. Deci prea multe informaţii n-am primit nici eu de la medici.”

Alţi tineri au venit să doneze chiar dacă nu o cunosc pe Larisa, dar au aflat de pe reţelele sociale, că are nevoie de ajutorul lor.

Donatoare: "Pentru Larisa, am văzut pe Facebook o grămadă de postari şi chiar ieri am văzut, după-amiaza şi m-am hotărât să vin să donez pentru ea. Am înţeles că chiar are nevoie şi e o situaţie de urgenţă. Impresionant, chiar azi dimineaţă, când am văzut, nu mă aşteptam, sincer."

Doctor Ligia Burtă, șefa Centrului de Transfuzii Sanguine Oradea: "Iată că ne confruntăm din nou cu o situaţie aparte: o tânără, studentă la Facultatea de Medicină şi Farmacie, se află în stare critică, la spital. Nu este vorba despre un accident, este vorba despre o patologie extrem, extrem de gravă şi, încă o dată, sunt extrem de fericită să văd că această comunitate răspunde în număr atât de mare şi atât de frumos."

Conducerea centrului de recoltare a prelungit programul, iar

donatorii se vor putea prezenta inclusiv sâmbătă, pentru a veni în ajutorul tinerei.