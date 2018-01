Un copil de 2 ani a murit, după ce un bărbat s-a aruncat de la etajul 8 și l-a strivit

Tatăl copilului a fost martor la tragicul incident, atunci când un bărbat în vârstă de 39 de ani a aterizat pe fiul său. Incidentul a avut loc în regiunea Zaporojie, din Ucraina, relatează Daily Mail

Atât băieţelul, cât şi bărbatul care s-a aruncat, au murit în ciuda eforturilor paramedicilor. Poliţiştii locali au precizat că bărbatul a sărit pentru a se sinucide.

Sergey Borisov, un vecin, a declarat: "Am auzit un zgomot puternic şi după aceea am văzut-o pe mama copilului cum a fugit afară. Am fost nevoit să îmi închid geamul, pentru că durerea era prea mare. Nu puteam să fac faţă ţipetelor sale".

Un purtător de cuvânt al Poliţiei a spus: "Investigăm motivele din cauza cărora bărbatul a ales să se sinucidă. Verificăm dacă era băut sau a avut un motiv prestabilit".

