Un bărbat din Dâmbovița a murit strivit de tractor, în a doua zi de Crăciun

Un bărbat de 55 de ani din Dâmboviţa, tatăl a trei fete, şi-a găsit sfârşitul în a două zi de Crăciun. Omul a murit strivit de tractor, într-o clipă de neatenţie, spun vecinii.

A fost descoperit fără viaţă de soţia care îl căuta pentru a-l chema la masă.

Bărbatul de 55 de ani, de loc din Bâldana, județul Dâmbovița, s-a plâns marți că tractorul avea o defecțiune, așa că s-a hotărât să repare vehiculul.

Vărul victimei: "A spălat electromotorul”

Rămas singur, omul s-a apucat de treabă. Dar a sfârșit prin a fi strivit de tractor.

Vecin: "Probabil că lucra în spatele lui, o fi luat-o la vale, fiind noroi, o fi alunecat tractorul..."

La un moment dat, soția l-a strigat pentru a merge la masă, dar cum bărbatul nu i-a răspuns, femeia a mers în grădină să vadă ce s-a întâmplat. Când și-a găsit soțul zăcând, a cerut disperată ajutor.

Vecin: "El era prins între fiare, ce am văzut. Am încercat, l-am scos cu ginerele lui. Am împins cu alt tractor, n-am putut să îl scoatem."

Rudele au sperat până în ultimul moment că se mai poate face ceva pentru bărbat. Așa că au sunat la 112. La fața locului a sosit repede un echipaj de la ambulanță, însă, din păcate, salvatorii s-au văzut nevoiți să declare decesul.

În acest caz, polițiștii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.