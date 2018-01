Un bărbat și-a găsit sfârșitul sub roțile unei garnituri de metrou, din SUA. VIDEO

Martorii incidentului au fost șocați de cele petrecute. Polițiștii susțin că un tânăr de 18 ani s-a răzbunat pe un bărbat de 65 de ani și l-a atacat, aruncându-l sub roțile garniturii care tocmai intra în stație, scrie ABC 7 News.

La sosirea echipajelor de salvare, victima era inconștientă, însă a murit la scurt timp pe patul de spital.

„Rămâne o enigmă cine l-a scos de sub roțile trenului, dar noi credem că un bun samaritean a fost cel care l-a scos de acolo și i-a acordat primul ajutor”, a declarat Vincent Coogan, asistent medical.

Anchetatorii au stabilit că cei doi nu se cunoșteau, iar adolescentul nu a părăsit locul crimei, fiind arestat imediat.

Teenager in custody following random attack on Brooklyn subway platform. 60-year-old ends up on tracks...rushed to Brooklyn hospital where he died. pic.twitter.com/9ROAYwvm69