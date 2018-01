Un bărbat și-a fotografiat soția goală timp de 10 ani, fără acordul ei. Reacția femeii când a aflat

iStock

Un bărbat și-a fotografiat timp de 10 ani soția goală, în timp ce dormea. Gestul său a dus la reacții cotroversate în mediul online.

Femeia, mamă a doi copii, a postat un mesaj sub protecția anonimatului pe o platformă dedicată părinților, prin care cere ajutorul celorlalți utilizatori și îi întreabă cum ar reacționa ei într-o astfel de situație.

”Căsătorită de 10 ani, cu două fiice sub 4 ani. A fost un tată fantastic, un soț grijuliu și am fost foarte fericiți. Asta până luni, când am descoperit poze cu mine goală care mi-au fost făcute când dormeam sau când nu eram atentă, fără consimțământul meu. Și-a trimis trimis toate pozele pe email de pe telefon. Sunt atât de supărată și am plâns toată noaptea. Sincer nu știu ce să fac. Nu sunt sigură dacă o să mai fiu în stare să am încredere în el, dar totodată nu vreau să mă despart de el, pentru că am fost foarte fericiți până acum. Ce trebuie să fac? L-am confruntat și este foarte supărat și și-a cerut iertare în mod repetat și mă imploră pentru o nouă șansă. Mi-a spus că a fost o greșeală mare, dar am găsit o fotografie de dinainte de 2015, deci cred că a făcut acest lucru o perioadă bună de timp. Mă simt trădată și nu stiu cum să reacționez. Ce ar trebui să fac?”, a fost mesajul plin de disperare al femeii, potrivit Daily Mail.

În timp ce mai mulți utilizatori au catalogat acțiunile soțului ca fiind ”înfiorătoare”, unii chiar sfâtuind-o pe femeie să anunțe poliția, alții au insistat că bărbatul a recurs la acest gest pentru că își găsește soția atrăgătoare și au susținut că și-ar fi dorit să fie în locul ei.

