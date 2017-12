Un bărbat a împușcat mortal un urs ținut captiv, aflat pe cale de dispariție. VIDEO

Incidentul a avut loc în Myanmar. Bărbatul a spus că a împuşcat ursul după ce a primit permisiunea guvernului din Myanmar, în timp ce afla în statul Wa, aflat la graniţa cu China.

Chinezul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, susţine că arma i-a fost oferită de guvernul local. Un expert a indentificat animalul, ca fiind un urs negru asiatic.

Un alt turist a filmat momentul în care ursul este împuşcat. La scurt timp, clipul a devenit viral pe reţelele de socializare din China.

