Trei persoane, rănite după ce au fost atacate de câini Amstaff. Bărbat mușcat în zona genitală

Trei oameni au ajunst la spital, în Iaşi, după ce au fost atacaţi pe stradă de trei câini, doi dintre ei din rasă de luptă Amstaff.

Animalele au scăpat din curtea în care erau ţinute. În urma atacului, cel mai grav rănit este un bărbat, care a fost muşcat în zona genitală şi a avut nevoie de o intervenţie chirurgicală.

Celelalte două victime, un bărbat şi o femeie, au răni la mâini şi picioare.

Tânăra de 20 de ani se îndrepta spre casă, atunci când câinii au sărit pe ea. Animalele i-au sfâşiat hainele, iar vecinii i-au sărit în apărare cu o mătură şi un par.

Câinii i-au atacat şi pe vecini. Pe unul l-au muşcat de mână, iar pe celălalt l-au rănit în zona genitală.

Victimă: "Atacase pe o domnişoară, pe nepotul meu, mi-a smuls o bâtă din mână şi ca să mă apăr am băgat mâna. În spital e nepotul meu, care este internat, e mai grav el, are organele genitale afectate, iar domnişoara are tot piciorul."

Femeie: "Soţul meu a ieşit să o apere. I-a rupt mătura şi când s-a aplecat să ia o piatră, l-a muşcat de jos, din zona intimă."

Câinii din rasa Amstaff au corpul musculos, iar muşcătura lor este foarte periculoasă. Sunt câini de pază foarte buni, dispuşi să lupte până la moarte. Consideraţi extrem de periculoşi, câinii din această rasă trebuie înregistraţi obligatoriu la poliţie.

După atacul de duminică, un veterinar a reuşit să tranchilizeze câinii şi i-a transportat la adăpostul pentru animale din Iaşi.

Proprietara câinilor este o femeie în vârstă. Vecinii susţin că bătrâna îi folosea ca să îşi protejeze gospodăria şi îi antrenase să fie agresivi.

Vecin: "Mie mi-au replicat la un moment dat ca în cazul în care mă muşcă pe mine sau pe copil, "să-mi aduci mulaj dentar să-mi demonstrezi că este câinele meu"."

La rândul ei, proprietara câinilor a transmis prin intermediul unei rude că animalele nu erau de obicei agresive şi atacau doar dacă erau provocate.

Ruda proprietarei: "Un om care este agresat cum reacţionează? O persoană care este agresata se apără, nu? Aşa fac şi căţeii. Azi este vina căţeilor, dar ei reacţionează că şi ei sunt agresaţi. Ce căutau în afara curţii? Au scăpat pe aici, pe lângă poartă."

Poliţiştii i-au întocmit proprietarei câinilor un dosar penal pentru vătămare corporală. Tânără de 20 ani atacată s-a ales cu răni la picior şi urmează să fie consiliată de un psiholog, întrucât a trecut printr-o spaimă teribilă.

Bărbatul care a fost muşcat în zona genitală a fost operat duminică după-amiază şi se află sub subravegherea medicilor. Cea de-a treia victimă a primit îngrijiri în spital şi a fost externată.

Dosar penal pe numele proprietarei câinilor ce au atacat şi rănit grav trei persoane

Pe numele proprietarei a doi câini de luptă care au sărit, duminică, gardul gospodăriei acesteia din zona Splai Bahlui din Iaşi şi au atacat trei persoane, ce au ajuns la spital cu răni grave, a fost deschis un dosar penal, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ).

"În urma incidentului de azi femeia a fost adusă la audieri, pe numele acesteia fiind deschis un dosar penal. Precizăm că în urmă cu o săptămână pe numele aceleiaşi femei a mai fost deschis un dosar penal după ce a fost primită o sesizare conform căreia patrupedele au ieşit din curte şi au atacat nişte oameni, fără a-i răni însă", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Iaşi, Anca Vâjiac.