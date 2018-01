Răfuială între grupări rivale, în Mexic: 9 cadavre, găsite într-o camionetă

Cazul a ieșit la iveală sâmbătă noaptea în urma unor violențe manifestate în statul mexican Veracruz, a declarat guvernatorul Miguel Angel Yunes care a descris locul crimei ca fiind „o răfuială între grupările rivale”, scrie Reuters.

Mexican police find nine dismembered bodies in a pickup truck in the state of Veracruz. The severed heads of five other people were discovered in the same state just days earlier https://t.co/m2fNFVS5ep