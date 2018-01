O femeie și fiul ei de trei luni, găsiți decedați în același pat. Femeia l-ar fi ucis

Nadine Loveman, în vârstă de 36 de ani, şi fiul ei în vârstă de 3 luni, Stevie, au fost găsiţi decedaţi în locuinţa lor din Brentwood, Essex, din cauza unei supradoze de insulină, relatează The Sun

Pe corpul copilului s-au găsit două puncte roşii inflamate. Investigaţiile au arătat că bebeluşul a fost injectat cu insulină, care a declanşat leziuni cerebrale fatale, cauzându-i moartea.

Inspectorul Stuart Truss a confirmat că nimeni altcineva nu a fost implicat în moartea celor doi. El a mai adăugat că dacă Nadine ar fi supravieţuit, ea ar fi fost urmărită penal pentru că şi-a ucis copilul.

Părinţii şi sora Nadinei s-au prezentat la audieri, unde au precizat că nu a fost niciun indiciu care să sugereze că femeia ar urma să îşi ucidă copilul şi mai apoi să se sinucidă.

