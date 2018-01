O femeie din Sibiu a murit după ce s-a plimbat între două spitale. Reacția medicilor

Rudele unei femei de 39 de ani care a murit la Spitalul Judeţean Sibiu spun că femeia a mers la Unitatea de Primiri Urgenţe a spitalului după ce s-a simţit foarte rău, dar că a fost ţinută pe hol fără să o consulte cineva.

Din această cauză, spun rudele, femeia a mers la Spitalul Militar, unde, de asemenea, ar fi fost ţinută pe hol timp de o oră, deşi vomita, informează news.ro.

După ce într-un final a fost consultată, femeia a fost trimisă cu o ambulanţă tot la Spitalul Judeţean, unde a decedat la scurt timp. Reprezentanţii Spitalului Judeţean Sibiu spun că pacienta a decis să părăsească UPU din cauza aglomeraţiei, "asumându-şi această hotărâre", fără a se înregistra, şi că vor face verificări în acest caz.

Femeia, Maria Ciorogar, a ajuns pe 28 decembrie la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean Sibiu, având stări de vomă şi dureri de cap. Mama acesteia spune că, pentru că nu a consultat-o nimeni, lăsând-o să aştepte, a mers cu femeia la Spitalul Militar, unde a fost consultată şi transportată înapoi la Spitalul Judeţean.

"Am plecat de acasă amândouă. Era bine. După o jumătate de oră m-a sunat că se simte rău. Am luat un taxi şi am luat-o de unde era. Pe drum a vomitat de mai multe ori. Am ajuns la Spitalul Judeţean, la urgenţe, unde două asistente ne-au vorbit foarte urât. Apoi am mers să completez fişa pentru fata mea, dar doamna de acolo nu a vrut să-mi dea foaia să o completez. Toată lumea mi-a zis să plec la Spitalul Militar. Când am văzut că suntem respinse şi tratate urât, asta am fi făcut. Am plecat. La Militar când am ajuns, am întrebat oamenii dacă e cineva înăuntru, când am văzut că nu iese nimeni, am intrat eu. Doctorul de acolo mi-a spus să ies că nu are timp de mine că are pacient. După ceva timp, un asistent a ieşit, dar, deşi a văzut-o că vomită, nu ne-a întrebat nimic şi a luat pe altcineva de pe scaun. Am tot intrat de câteva ori că fata mea îmi spunea că numai poate şi că moare. Am stat vreo oră şi ceva şi nu am mai rezistat. Am luat-o pe fată şi le-am pus-o eu direct în pat. Nici să vorbească nu mai putea. Tu ţii un om până moare? Că nu are fişă? Păi întâi îl salvezi pe om şi apoi îi faci fişa. Până la urmă a venit salvarea şi a adus-o la Spitalul judeţean înapoi. Când am ajuns eu la judeţean, deja o resuscitau. Deja era în comă. La urmă de tot m-au chemat şi mi-au spus că e decedată”, a declarat mama femeii pentru Turnul Sfatului.

Reprezentanţii Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă (SCJU) Sibiu spun că "este un caz regretabil"şi că "intenţionează" să declanşeze verificări în acest caz. Ei mai susţin că pacienta a decis să părăsească UPU din cauza aglomeraţiei, "asumându-şi această hotărâre", fără a se înregistra.

"Este un caz regretabil, iar SCJU Sibiu înţelege durerea familiei. Precizăm însă că toţi pacienţii care se prezintă şi sunt înregistraţi la Unitatea de Primiri Urgenţe sunt, în functie de timpul de asteptare aferent afecţiunii, investigaţi de personalul medical şi nimeni nu este trimis către alte unităţi spitaliceşti. Într-adevăr, poate exista un timp de aşteptare mai îndelungat, datorat adresabilităţii ridicate, UPU deservind pacienţii din întregul judeţ. Pacienta în discuţie a decis însă să părăsească UPU, din cauza aglomeraţiei, asumându-şi această hotărâre, fără a se înregistra. La Registratura UPU există o singură fişă de prezentare, întocmită în momentul în care pacienta a fost retrimisă de la CPU al Spitalului Militar, unde a decis să se prezinte după ce a părăsit UPU. Pacienta fost retrimisă la UPU a SCJU Sibiu de la CPU al Spitalului Militar, cu serviciul SMURD, în stare gravă. Medicii noştri au intervenit cu promptitudine, s-a încercat resuscitarea acesteia, dar pacienta nu a mai putut fi din păcate salvată, suferind un stop cardio-respirator. Spitalul intenţionează să demareze o investigaţie pentru a clarifica toate aspectele acestui caz", a declarat pentru News.ro purtătorul de cuvânt al Spitalului Judeţean Sibiu, Decebal Todăriţă.

