O femeie de 79 de ani s-a aruncat în Jiu, sub privirile unui tânăr care alerga pe malul apei

Sfârşit dramatic pentru o femeie de 79 de ani care s-a aruncat în apele Jiului. Întreaga scenă a fost observată de un tânăr care alerga pe malul râului.

Nimeni nu a mai putut face, însă, ceva pentru a o salva pe femeie. Deocamdată nu se cunosc motivele care ar fi determinat-o să recurgă la gestul extrem.

Totul s-a petrecut miercuri seara, în apropiere de zona centrală a oraşului. Un sportiv care alerga pe malul Jiului a văzut cum femeia din faţa lui se duce direct spre apă. Împreună cu un alt trecător a încercat să o salveze, dar a fost imposibil.

Martor: „Eu am încercat să... Că a mai trecut cineva lângă mine, să mă bag lângă el să ajut, dar nu am putut. Am sunat la 112 şi pe domn profesor. Nu striga nimic, pur şi simplu a sărit şi se întorcea în apă.”



După ce s-a dat alarma la 112, pompierii au venit şi au scos trupul neînsufleţit la mal. Medicii de la Ambulanţă au ajuns şi ei pe malul Jiului, dar nu au mai putut face nimic.

Sorina Guran, medic Ambulanță: „Victima e o femeie de sex feminin, la care nu am putut decât să constatăm decesul, din păcate.”



Poliţiştii au deschis o anchetă şi, în scurt timp, au reuşit să o identifice pe femeie. Este o pensionară de 79 de ani, din Târgu Jiu, care a plecat de acasă în jurul prânzului, fără să spună cuiva unde se duce. Rudele le-au pus anchetatorilor că nu ştiu ce anume a făcut-o să îşi pună capăt zilelor.