O femeie a murit, de Sfântul Ștefan, după ce a căzut de la etajul opt al blocului

Sfârşit cumplit pentru o femeie de 77 de ani din Iaşi. Miercuri seara, biata bătrână a căzut de la etajul opt al blocului în care locuia.

Cel care a sunat la 112 a fost chiar soţul victimei însă, din nefericire, ea murise pe loc. Vecinii spun că femeia avea probleme de sănătate şi una dintre variantele luate în calcul de anchetatori este cea a sinuciderii.

Vecinii femeii s-au cutremurat când au văzut medicii şi criminaliştii în faţa blocului.

Vecină: „Am ieşit pe balcon şi am văzut pompieri, poliţia şi am coborât jos. Ieri am văzut-o la geam, dar nu a dat semne că s-ar arunca.”

Cei care o cunoşteau spun că bătrâna avea câteva probleme de sănătate, dar nimic nu părea să prevestească un asemnea sfârşit tragic. Alături îi era mereu soţul care încerca să o facă să uite de probleme.

Vecină: „Erau nişte oameni liniştiţi. Avea probleme de sănătate, ceva cu picioarele şi domnul îmi spunea tot timpul: 'vai am dus-o la doctori şi nu este bine.' M-am cutremurat când am auzit. Doamne fereşte! Și era aşa o zi specială ieri.."

Vecină: „În ultimul timp, mai mult pe domnul l-am văzut la cumpărături. Am rămas şocat când am auzit de chestia asta."

Miercuri seara, în apartament era şi soţul femeii care a şi sunat după ajutor, imediat ce şi-a dat seama ce s-a întâmplat. La faţa locului a ajuns un echipaj SMURD însă, după zeci de minute de resuscitare nu s-a mai putut face nimic.

Diana Cimpoeșu, medic şef SMURD Iaşi: „Din păcate, nu s-a obţinut niciun răspuns la resuscitare. Era greu de închipuit că s-ar putea restabili circulaţia unei asemenea persoane. S-a declarat decesul.”

Anchetatorii au deschis în acest caz un dosar penal de moarte suspectă.