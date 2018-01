O femeie a aflat că are cancer intestinal incurabil, imediat după ce a născut

Caroline Dick, în vârstă de 42 de ani, din Scoţia se considera iniţial "norocoasă" şi nu bănuia că sarcina îi masca, de fapt, boala. În ciuda faptului că sarcina a evoluat normal, aceasta luând în greutate, în timp ce îl avea în pântece pe Maxx, în vârstă de 3 ani, femeia a observat că mâinile şi picioarele ei deveneau tot mai slabe, potrivit Daily Mail

Apoi, după ce l-a născut pe fiul ei, ea a continuat să slăbească. Abia după un an, în urma testelor, a descoperit că avea cancer intestinal în stadiul 4. După aflarea diagnosticului din decembrie 2015, aceasta a fost devastată.

În decembrie 2015, Carolinei i-a fost îndepărtată tumora. I s-a spus că şi plămânii ei sunt afectaţi. A urmat opt şedinţe de chimioterapie. Din păcate, în iunie 2017, doctorii i-au spus că tumora pulmonară este inoperabila, din cauza riscurilor.

Aceasta mai are de trăit câţiva ani.



Caroline spoke to @LauraJAbernethy about how her pregnancy masked symptoms of bowel cancer and now she has had her vagina, rectum and colon removed @Bowel_Cancer_UK https://t.co/rFsuM0CzbF