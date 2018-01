Un pasager s-a îmbrăcat cu toate hainele, pentru a nu plăti taxa de bagaj. Ce a urmat

Ryan Carney Williams, în vârstă de 22 de ani, pasionat de muzică și design, susține că i-a fost blocată plecarea către casă pe un aeroport din Islanda, după ce s-a îmbrăcat cu toate hainele care ar fi depășit limita legală de bagaje.

După mai multe confruntări cu agenții de pază ai aeroportului, Ryan a fost reținut, iar timp de două zile nu a putut lua un alt avion către casă. Tânărul a acuzat angajații aeroportului de rasism.

”Dacă aș fi fost un tânăr alb de sex masculin sau o femeie albă, aș fi fost tratată puțin diferit”, susține Ryan, potrivit Daily Mail.

@British_Airways hi being held at Iceland Keflavik airport because I had no baggage put all the clothes on and they still won't let me on. Racial profiling? Or..... pic.twitter.com/NKgpe1cPFP