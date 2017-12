Doi frați au murit în Ajunul Crăciunului, după ce goneau într-un bolid cu 140 km/h

Doi fraţi au murit în Melbourne, în urma accidentului rutier. Bărbaţii, în vârstă de 37 de ani, respectiv 40 de ani, se aflau într-un Audi nou, când s-au ciocnit violent de o Honda. Ambii au decedat, împreună cu o pasageră, în vârstă de 50 de ani, care se afla în celalat autoturism, conform Daily Mail

Comisarul Doug Fryer, care s-a aflat la locul accidentului, a declarat că a asistat la "scene şocante": "În urma ciocnirii, autoturismul s-a făcut praf, motorul s-a desprins, iar bateria se afla la 100 de metri distanţă faţă de locul unde s-a produs accidentul". Se pare că viteza cu care circulau cei doi bărbaţi era de 140 de km/h, dublă faţă de cea legală.

Celălalt șofer se află internat în spital, în stare gravă.

