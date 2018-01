Cum a fost posibil ca un bătrân din Vaslui să fie violat de un recidivist

vremeanoua.ro

Incidentul şocant petrecut în satul Şerboteşti din Vaslui a fost opera unui recidivist ieşit din spatele gratiilor ca urmare „Marii Eliberări” a lui Tudorel Toader.

Potrivit Vremea Nouă, bărbatul care a violat un bătrân de 80 de ani este un recidivist, Dănuţ Ungureanu, poreclit Ciomag. El ar fi ieşit din penitenciar în toamnă, în urma „Marii Eliberări”, fiind condamnat pentru că şi-a ucis cumnatul în 2010.

Vineri, cei doi ar fi băut vin şi coniac, apoi, în urma unei dispute, Ciomag şi-ar fi violat tovarăşul de pahar, un consătean de 80 de ani poreclit Moş Curmei care îl invitase la el în casă. „Discuţiile s-au aprins de la femei. Eu am fost mai gagicar la viata mea, am avut mai multe femei. El s-a cam ofticat si după ce s-a ametit bine, enervat probabil de succesul meu la femei, m-a întrebat în batjocură dacă nu vreau să simt ce au simţit acele femei când făceam sex cu ele. Am zis nu, dar m-a dezbrăcat cu forţa, m-a aşezat cu spatele la el si m-a batjocorit. A început să mă lovească cu pumnii în cap, ca să tac, să nu audă vecinii”, a declarat victima pentru Vremea Nouă.

“La început mi-a fost rusine să spun lumii prin ce am trecut. Am dat telefon fetelor mele, le-am zis ce mi s-a întâmplat, ele au anuntat Poliţia”, spune bătrânul. “L-as ierta, că e băiat bun. A făcut ce a făcut, dar nu e un om rău”.

Între timp, magistraţii au decis arestarea preventivă pentru 30 de zile a violatorului.

