Bătrână din Bacău, bătută și violată de doi vecini, pentru 80 de lei

O femeie de 60 de ani din judeţul Bacău a trecut printr-o experienţă teribilă. Victima a fost atacată, noaptea, de doi vecini, în timp ce se îndrepta spre casă. Bărbaţii au imobilizat-o şi au târât-o într-o râpă, unde au violat-o şi au tâlhărit-o.

Suspecţii au fost arestaţi. Este vorba de doi fraţi care ar fi putut să-i fie nepoţi.

Femeia mergea singură spre casă şi mai avea doar câteva sute de metri. Când cei doi fraţi au atacat-o, nu s-a putut apăra. A fost dusă cu forța într-o pădurice de la marginea satului. Aici, după ce au lovit-o şi au violat-o, agresorii i-au luat toţi banii pe care îi avea la ea - 80 de lei.

Victima a rămas apoi în pădure, în stare de şoc, în urma loviturilor primite. Abia ceva mai târziu a putut striga după ajutor. O vecină care trecea prin zonă a auzit-o şi i-a anunţat familia. Chiar fiul victimei şi-a găsit mama în râpă şi a ajutat-o.

Din cauza şocului, femeia nu a putut povesti ce s-a întâmplat. I-au trebuit două zile ca să îşi revină şi să îi spună soţului ce păţise. Acesta a mers la poliţişti şi astfel agresorii au ajuns în fata anchetatorilor.

Citește și O minoră din Brăila ar fi fost violată pe un câmp de un tânăr de 21 de ani

Femeia de 60 de ani a crezut că şi-a găsit sfârşitul, sub ploaia de lovituri a agresorilor.

Livioara Botez, victimă: „Veneam de acolo de la colţ, unde e pădurea, să ajung către casă. Mai aveam un pic să intru în bordei, dar m-au luat fără să le spun nimic. Vă arăt fusta, vă arăt geaca. M-au aruncat tocmai în fundul râpii, m-au zdrobit, m-au violat.”

Fiul său a alergat într-un suflet spre locul agresiunii, după ce o vecină i-a spus de strigătele de ajutor ale mamei sale.

Vasile Botez, fiul victimei: „Vezi că maică-ta e în şanţ şi din strigătul ăla am crezut că e moartă. Am luat căruciorul, dar m-am gândit că dacă e în râpă nu am cu cine să o iau. Am strigat la tata să am ajutor ca dacă era în râpă e greu.”

Dumitru Botez, soţul victimei: „Era speriată şi dezbrăcată.”

Reporter: „A putut să vă povestească ce a păţit?”

Soțul victimei: „Atunci pe undeva nu răspundea normal. Era speriată.”

Reporter: „Pe băieţi îi cunoaşteţi?”

Soțul victimei: „Băieţii sunt de aici din apropiere."

Sătenii spun că cei doi fraţi i-au agresat în trecut pe alţi câţiva localnici şi că toată lumea le ştie de frică în zonă.

Cătălina Creţu, IJP Bacău: „Poliţiştii au identificat 2 tineri - unul de 19 şi unul de 22 de ani - bănuiţi de comiterea faptelor. Faţă de aceştia poliţiştii au luat măsura reţinerii pentru 24 de ore şi au fost prezentaţi instanţei care a dispus măsură arestării preventive pentru o perioadă de 30 de zile.”

Suspecţii sunt în arest preventiv pentru 30 de zile şi riscă puşcăria, pentru viol şi tâlhărie calificată.