Bărbatul care a răpit un model britanic la Milano ar fi fost un „mincinos patologic”: „Spunea că are leucemie”

Lukasz Herba, bărbatul acuzat că ar fi răpit un model britanic la Milano, în cursul acestei veri, ar fi fost un „mincinos patologic” care le spunea șefilor că are leucemie ca să lipsească de la muncă.

Fostul șef al bărbatului a vorbit, pentru tabloidul The Sun, despre perioada în care individul a lucrat la o companie de recrutare cu sediul în Wrexham. Astfel, acesta a povestit cum, după ce Herba a început munca la compania Recrutări 24/7, în decembrie 2016, părea un angajat model.

Ulterior, el a fost trimis să lucreze la sediul din Birmingham al companiei de livrări DHL, unde a stat doar trei luni.

„La interviu, părea foarte hotărât; un tip foarte amabil. Odată ce a obținut jobul, a început să dispară – mai întâi timp de câteva ore, iar apoi cu zilele. Când l-am confruntat, a afirmat că ar fi avut leucemie și că se afla în Londra, iar medicul său ar fi urmat să-l aducă cu mașina înapoi în Birmingham. Atunci au și început să iasă la suprafață minciunile. Am observat că era impredictibil. I-am spus că o să extindem perioada de probăm din cauză că tot dispărea. Apoi ne-a zis că e nevoit să demisioneze pentru că trebuie să meargă în Elveția, pentru tratament. Aceea a fost ultima dată când am auzit ceva despre el. Era un mincinos patologic”, a spus managerul pentru The Sun Online, sub protecția anonimatului.

În ciuda afirmațiilor sale controversate, fostul său angajator a fost șocat să descopere că imigrantul polonez a fost în stare să răpească o femeie.

„Sunt șocat. Lucrurile încep să aibă sens, dar nu aș fi realizat niciodată cât de extinse au fost faptele sale. Mă gândesc la cum am angajat o persoană care a fost în stare să pună la cale o răpire. Cred că ducea o viață dublă și când lucra pentru mine. Dacă îl contruntam, devenea foarte defensiv, dar nu și agresiv”, a mai spus fostul angajator.

În perioada în care lucra pentru DHL, el se lăuda colegilor că are o iubită care duce o viață extravagantă.

„Nu a vrut să ne spună cum o cheamă. Ne-a zis doar că iubita sa este model”, a mai spus fostuul șef, precizând că acesta ar mai fi spus că iubita sa era însărcinată, dar că ar fi pierdut copilul din cauză că a luat cocaină.

Modelul britanic Chloe Ayling îl acuză pe Lukasz Herba că ar fi răpit-o, în Italia, după ce ar fi păcălit-o că o să îi realizeze o ședință foto. După ce a fost eliberată, ea a mărturisit poliției italiene că în timpul sesiunii foto și-ar fi pierdut cunoștința și i-ar fi fost injectată o substanță în brațul drept.

„Când am intrat în studio, în 11 iulie, aveam cu mine iPhone-ul, portofelul și o valiză. Ușa de la o altă cameră era închisă. Înainte să intru în ea, cineva cu mănuși negre mi-a acoperit gura cu mâinile, iar o a doua persoană m-a legat la ochi și m-a injectat în mână. M-am trezit în mașină, iar încheieturile și gleznele mi-erau legate. M-au băgat într-un fel de sac și puteam să respir doar printr-o gaură mică”, a mărturisit Chloe Ayling la acel moment.

În prezent, Herba este judecat în Italia. Pe de altă parte, fratele său în vârstă de 36 de ani ar urma să fie extrădat. Cei doi neagă că ar fi răpit-o pe femeie, susținând, în schimb, că ar fi primit 500.000 de lire de la un grup de români ca să comită acest act.

