Asistent maternal din Rusia, 900 de acuzații de viol și acte de violență împotriva fetelor

Viktor Lishavsky, în vârstă de 34 de ani, "ar fi întreţinut relaţii sexuale zilnic sau la fiecare trei zile cu fetele de care trebuia să aibă grijă, într-un apartament pe care l-a închiriat cu banii pe care îi primea în calitate de asistent maternal", conform Metro

Lishavsky, care era văzut drept un tată model de către oficialii din regiunea Khabarovsk, ar fi abuzat sexual fetele în decursul a cinci ani.

Poliţia a fost alertata după ce una dintre victime s-a plâns unui profesor, iar agresorul a fost arestat anul trecut, în iunie.

Lishavasky este acuzat de 248 de violuri şi de 358 de "acte sexuale violente" cu fete a căror vârstă era de cel mult 13 ani. Serviciile sociale locale au fost acuzate de neglijenţă, fiindcă au lăsat copiii vulnerabili, printre care orafani, sub supravegherea bărbatului.

Agresorul are trei copii cu soţia să Olga, şi mai avea încă nouă în grijă. Cele 5 fete pe care le-ar fi abuzat au fost retrimise la orfelinat.

