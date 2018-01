Accident cu multe semne de întrebare, în Buzău. O fată de 11 ani a murit

Pro TV

Poveste macabră joi noapte, în județul Buzău. O fetiță de 11 ani a murit în condiții suspecte.

Mașina în care se afla s-a răsturnat pe Drumul Național 10, iar rudele copilei, venite la faţa locului, nu înțeleg cum a ajuns în automobil cu un străin.

Șoferul a fugit de la locul accidentului şi a fost identificat ulterior pe raza localităţii Berca, fiind vorba de un tânăr de 26 de ani, rudă cu victima, ancheta în acest caz fiind în derulare, scrie Agerpres.

Martor: "Am văzut o mașină trecând în viteză foarte mare și o bubuitură. Am ieșit afară și am văzut gaze ieșind din conducta de gaze și imediat am sunat la 112 și după aia am fost acolo să văd dacă trăiește cineva"

Mircea Eftenaru - IPJ Buzău: "În urma acestui eveniment a rezultat decesul unei fetițe de 11 ani, în prezent efectuăm cercetări pentru identificarea conducătorului auto care se pare a părăsit locul accidentului fără încuviințarea organelor de poliție.”

Accidentul s-a petrecut după miezul nopții, în localitatea Sătuc.

Șoferul care conducea, se pare, cu viteză a pierdut controlul volanului, a intrat cu mașina într-o țeavă de gaz, apoi s-a răsturnat.

Imediat după impact, a reușit să dispară din peisaj, iar martorii au mai găsit-o la fața locului doar pe copilă.

Conform News.ro, oamenii legii au demarat cercetări pentru a afla identitatea victimei şi ce s-a întâmplat de fapt şi iau în calcul două ipoteze: fie la volan s-a aflata chiar minora care a decedat, fie maşina a fost condusă de altcineva care a fugit după ce a văzut urmările accidentului pe care l-a provocat.

Anchetă este însă în plină desfășurare.

