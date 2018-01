Răspunsurile medicului Lucan la acuzaţiile aduse: "Sunt o somitate, iar faima mea este recunoscută internaţional"

"L-am operat inclusiv pe Papa, sunt o somitate, iar faima mea este recunoscută internaţional". Asta le-ar fi repetat la nesfârşit medicul Mihai Lucan procurorilor DIICOT în timpul audierilor.

În rest, nu a răspuns concret la întrebări. Pe de altă parte, denunţătorul din dosar, Emanuel Ungureanu a precizat că a făcut plângeri pe numele ministrului Sănătăţii, Florian Bodog, şi i-a reclamat inclusiv pe Emil Boc şi Gheorghe Funar.

Îi acuză că au făcut front comun cu urologul Lucan ca să îl ferească de eventuale repercursiuni penale.

"Să prezinte şi dovezi pentru că altfel îi fac şi eu plângere pentru denunţ calomnios", a precizat Florian Bodog.

Emanuel Ungureanu: "Florin Bodog a transmis Corpului de control să o lase mai moale. Emil Boc l-a ţinut în braţe pe Lucan pentru că l-a operat. Gheorghe Funar i-a concesionat terenul de 1000 de metri pătraţi în mijlocul Clujului pentru doar 1500 de euro pe semestru".



Emanuel Ungureanu, vicepreşedintele Comisiei de sănătate din Camera Deputaţilor şi fost angajat al Institutului de Urologie şi Transplant Cluj, a stat 4 ore de vorbă cu anchetatorii. A făcut noi denunţuri, cu probe, susţine el, care ar demonstra protecţia de care ar fi beneficiat ani la rând medicul Mihai Lucan. Cei vizaţi resping vehement această teorie.

Florian Bodog: "Resping toate acuzaţiile. Să vină cu probe pentru că altfel îi fac eu plângere pentru denunţ calomnios".

Emil Boc respinge, la rândul lui, acuzaţiile şi spune că nu a beneficiat de niciun tratament preferenţial, iar contractul de concesiune pentru realizarea clinicii Lukmed a fost aprobat înainte ca el să fie primar.

Adică pe vremea lui Gheorghe Funar, care susţine că la mijloc nu a fost vorba de nicio ilegalitate: "Prin hotărârea Consilului local i s-a dat acel teren şi nimeni nu s-a opus. L-am dat pentru că era o somitate, a salvat multe vieţi".

Dar a şi distrus multe, îi răspunde acelaşi denunţător care susţine că în dosar s-au adunat mărturii oribile despre modul în care i-ar fi tratat Lucan pe bolnavii fără posibilităţi financiare.

Unei mame care avea fetiţa bolnavă şi care fi început să plângă când a auzit câţi bani are de dat pentru intervenţie, acelaşi Lucan i-ar fi spus cinic că "nu-i nicio problemă din moment ce peste un an vor creşte buruieni pe mormântul copilei".

Emanuel Ungureanu: "Lucan lua șpagă cum respiră, din aer. Circuitul era următorul: nu lua el personal, avea locotenenţii lui cărora trebuie să le dai plicul".

Alţi pacienţi povestesc însă că cerea personal banii şi la fel îi primea.

Pacienta: "Acest medic are talent cum mulţi nu îl au, trebuie să recunoaştem, dar s-a folosit de acest talent nu ca să salveze vieţi, ci să distrugă familii din cauza poverii pe care o punea pe acele familii. Tot timpul am avut datorii, mama mea când a murit, a murit cu datorii. Niciodată nu ajungeau banii care trebuiau daţi. Domnul Lucan spunea suma personal şi spunea asta fără nicio jenă. Când era vorba de mii de euro îi punea în plic şi îi dădea în mână, personal, când era vorba de câteva sute de euro lăsai pe masa din cabinet sau la doamna doctor in mâna dreaptă".

Mii de romani ar fi avut parte de acest "tratament". Nici medicul Mihai Lucan şi nici avocaţii săi nu vor să facă declaraţii pe marginea acestui subiect.