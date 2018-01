Medicii de familie, scrisoare către Iohannis: Există riscul să nu mai poată fi asigurată asistenţa medicală

Organizaţiile reprezentative ale medicilor de familie au transmis, joi, o scrisoare deschisă preşedintelui Klaus Iohannis în care îl informează că medicii de familie sunt în conflict deschis cu Casa CNAS şi MS pentru probleme profesionale şi financiare

De asemenea, medicii i-au transmis președintelui că există riscul să nu mai poată fi asigurată Asistenţa Medicală Primară, relatează news.ro.

Societatea Naţională de Medicina Familiei (SNMF) şi Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF), organizaţii reprezentative la nivel naţional ale medicilor de familie din România, au transmis, joi, o scrisoare deschisă preşedintelui Klaus Iohannis prin care îl informează că ”medicii de familie sunt în conflict deschis cu CNAS şi cu MS pentru probleme profesionale şi financiare şi că există posibilitatea ca de la 1 ianuarie 2018 să nu mai poată fi asigurată Asistenţa Medicală Primară în Sistemul de Asigurări Sociale de Sănătate prin nesemnarea actelor adiţionale la Contractul-Cadru actual, prelungit până la 31 martie 2018”.

SNMF şi FNPMF îi explică preşedintelui că au încercat în nenumărate situaţii să explice nevoia unor modificări legislative ”importante pentru funcţionarea optimă a cabinetelor, pentru evitarea imputărilor abuzive şi pentru exercitarea firească a profesiei, dar şi nevoia de finanţare a asistenţei medicale primare printr-o alocare financiară echilibrată în sistemul de sănătate”.

”Întrucât în urma numeroaselor întâlniri de la nivelul la CNAS şi MS nu s-au obţinut modificările necesare, majoritatea fiind promisiuni pe termen lung, întrucât Bugetul de stat pe 2018 se află la dumneavoastră spre aprobare, dorim să vă supunem atenţiei câteva aspecte privind finanţarea Asistenţei medicale primare, unul dintre motivele nemulţumirilor noastre”, se arată în scrisoare.

Organizaţiile medicilor de familie vorbesc despre faptul că, deşi bugetul pentru asistenţa medicală primară (AMP) va creşte cu circa 16% în 2018 faţă de 2017, ponderea pe care o va avea Asistenţa medicală primară va rămâne la 5,8% din FNUASS total, în condiţiile în care medicii de familie sunt o tremie din medicii din sistemul public de sănătate, având angajate minim 15.000 de asistente, dar şi alt personal.

”Această creştere nu acoperă nicicum costurile de funcţionare ale cabinetelor de medicină de familie şi nici venituri corespunzătoare medicilor şi asistentelor, comparabile măcar cu cele din ambulatoriul integrat de specialitate (care sunt asimilaţi bugetarilor), deşi sursa finanţării este tot FNUASS. Menţionăm că nici în anii precedenţi medicina de familie nu a putut beneficia de creşteri ale veniturilor personalului, aşa cum s-a întâmplat, totuşi, în sistemul bugetar”, se mai arată în document.

În plus, medicii de familie atrag atenţia că, deşi a fost trimisă spre publicare în Monitorul Oficial o Ordonanţă de Urgenţă prin care tarifele pentru Centrele de permanenţă urmează să se tripleze, banii aferenţi nu se regăsesc în buget.

”Când s-a construit bugetul pentru AMP, s-a luat în calcul suma de 60 milioane lei, atât cât era alocat până la această OUG. Prin aplicarea acestei Ordonanţe, costurile vor ajunge la peste 200 milioane lei, bani care nu au fost luaţi în calcul la stabilirea bugetului în AMP. Avem temerea că, pentru aplicarea acestei OUG, suma să nu vină de la Ministerul Sănătăţii, nefiind prevăzuţi în fila de buget, ci din bugetul pentru AMP sau să nu se poată aplica prevederile acestei ordonanţe mult aşteptate”, mai scriu medicii de familie.

Aceştia cer sprijinul preşedintelui pentru justa finanţare a medicinei de familie şi a centrelor de permanenţă, pentru ca acestea să poată funcţiona în 2018.

”Apelăm la dumneavoastră să ne sprijiniţi în creşterea bugetului în Asistenţa Medicală Primară, precum şi pentru bugetarea Centrelor de permanenţă pentru ca în anul 2018 cabinetele noastre să poată funcţiona”, îşi încheie medicii de familie scrisoarea.

CNAS a anunţat, joi, că perioada de semnare a contractelor cu furnizorii de servicii medicale s-a terminat, iar cei care nu au încheiat astfel de contracte vor avea contracte pe durată determinată, valabile până la 31 martie.

Instituţia precizează că peste 75% din medicii de familie au semnat actele adiţionale.

În plus, CNAS anunţă că pentru 59 de afecţiuni (între care se numără afecţiunile oncologice, diabetul, hepatita cronică, astmul bronşic, dar şi afecţiunile copilului cu vârsta sub un an) nu este necesar bilet de trimitere la specialist