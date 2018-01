Lenjerii de pat de unică folosință în unele spitale românești. Pacienții laudă schimbarea

În încercarea de a reduce din infecţiile intraspitalicesti, unele unităţi sanitare au început să folosească lenjerii de pat de unică folosinţă.

Astfel, pacienţii nu mai dorm în aceleaşi cearșafuri rupte şi spălate de nenumărate ori. Iar conducerea spitalului economiseşte bani, pentru că această metodă este mult mai ieftină decât spălarea, uscarea şi dezinfectarea fiecărei lenjerii.

Pentru a curăţa şi dezinfecta lenjeriile pentru cele aproximativ o mie de paturi de la Spitalul Judeţean Bistriţa-Năsăud, se lucrează zilnic în 3 schimburi. Şi se cheltuiesc aproape 200.000 de euro pe an.

Angajată spălătorie: "Noi spălam în jur de 1.100-1.200 de kg pe zi."

Conducerea spitalului a testat deja câteva lenjerii de unică folosinţă din China şi urmează să demareze o licitaţie, ca să acopere nevoile întregii clinici. Asta înseamnă o economie de aproape 60 de mii de euro.

Manager la laptop: "Am făcut probe pe pacienţi în ORL şi în secţia de terapie intensivă. Am ales aceste 2 secţii pentru a vedea dacă se comportă identic, un pacient imobilizat la pat şi un pacient care este mobil şi se ridică. Pentru ambele secţii testele au fost mulţumitoare."

Materialul este sintetic şi nu permite ca pacientul să transpire sau să se supraîncălzească.

Gabriel Lazany, managerul Spitalului Judeţean Bistriţa-Năsăud: "Fiecare pacient va primi faţă de pernă nouă, faţă de pilota nouă şi am făcut calculul de 4 cearceafuri de pacient. Asta înseamnă schimbarea unui cearșaf la 1,5 zile, având în vedere durată medie de spitalizare a unui pacient. Am luat un cost mediu undeva la 17-18 lei per pacient, până în 20 de lei."

Pacient: "O idee foarte bună că lenjeria asta se mai spală, aia se aruncă."

Pacient: "Astea se mai uzează, se spală. Alea vin curate, sigilate."

În Baia Mare, în mai multe secţii din Spitalul Judeţean de Urgenţă, pacienţii primesc de mai bine de 4 ani lenjerie de pat de unică folosinţă, dar şi halate şi pijamale.

Pacientă: "Ajută şi la infecţiile din spital şi la igienizare şi curăţenie."

Sorina Pintea, managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă Baia Mare: "Categoric beneficiile sunt foarte mari pentru siguranţa igienei pacientului şi pentru că rulajul fiind foarte mare economisim bani pentru că nu folosim lenjeriile din pânză."

Conducerea spitalului vrea acum să folosească materiale de unică folosinţă în toate secţiile.