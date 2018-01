Dragnea, după consultările cu Iohannis: „Avem convingerea că sunt suficiente motive să o accepte pe Dăncilă”

Inquam Photos / George Calin

Șeful PSD, Liviu Dragnea, a afirmat, miercuri, la Palatul Cotroceni, că președintele Klaus Iohannis ar putea anunța, miercuri sau joi, decizia la care a ajuns, după consultările pe tema desemnării unui nou premier.

Primii care au intrat la discuțiile cu șeful statului au fost reprezentanții coaliției PSD-ALDE. Discuția a durat aproximativ 20 de minute, iar la final Liviu Dragnea a făcut câteva declarații presei, spunând că PSD nu are o „variantă B” pe care să o propună la șefia Executivului.

„Am avut o întâlnire cu președintele, i-am prezentat formal și direct propunerea noastră, pe doamna Dăncilă. Colegul nostru din partea ALDE, Daniel Chițoiu, l-a informat pe președinte că și ALDE a votat susținerea. I-am prezentat președintelui și un tabel cu parlamentarii care aveau în spate o suținere semnată de fiecare, pentru că în spațiul public au apărut informații că am pierdut majoritatea. Am discutat și despre faptul că - și ieri și azi - am avut mai multe discuții cu doamna Dăncilă, despre angajamentul dumneaei de a-și asuma programul de guvernare. Am prezentat câteva din obiectivele doamnei, și anume: pregărirea serioasă pentru preluarea președinției Consiliului UE, nedepășirea deficitului, 2% pentru Apărare, investițiile care vor trebui să crească, salariile și pensiile, măsurile fiscale și, de asemenea, calitățile umane pe care le are: este o doamnă neconflictuală, în permanență dedicată dialogului, care mereu a avut relații bune cu colegii din partid, cu cei de la UE și cu cei din alte partide. Este o persoană echilibrată; modul în care vede relaționarea cu președintele - instituțională și corectă; angajamentul pentru a recupera anumite întârzieri pentru Centenarul Marii Uniri”, a spus Dragnea.

El a continuat precizând că Iohannis a luat act de cele transmise de liderii coaliției.

„Președintele a luat act de ce i-am spus, ne-a transmis că nu dorește să se prelungească această situație. Va lua o decizie - nu știm dacă azi sau mâine - și va analiza serios propunerile, înainte de a lua o decizie. Noi sperăm să accepte propunerea. Suntem dispuși să convocăm Parlamentul în sesiune extraordinară, pentru a vota Guvernul și programul de guvernare”, a mai spus Liviu Dragnea.

Întrebat dacă PSD are o variantă B, în cazul în care președintele nu este de acord cu propunerea, șeful PSD a răspuns: „Nu discutăm despre asta. Noi avem convingerea că sunt suficiente motive pentru care președintele să o accepte pe doamna Dăncilă. Suntem îndreptați către stabilitate. Nu avem niciun motiv real să credem că președintele o va respinge pe doamna Dăncilă. De aceea, nu discutăm despre alte planuri (...). Propunerea este foarte bună, pentru că o persoană dispusă la dialog generează încrederea”.

Jurnaliștii au insistat întrebându-l pe șeful PSD ce va face daca președintele refuză propunerea. În acest context, el a răspuns: „Nu mi-am imaginat că vom mai avea consultări pe această temă, până la finalul mandatului, dar viața bate filmul (...). Evit să plec de la un „dacă”. Până la urmă, președintele desemnează o propunere de premier pentru Parlament.”

În ceea ce privește o discuție cu UDMR, Dragnea a afirmat: „Am discutat cu Kelemen Hunor, i-am spus despre doamna Dăncilă. I-am spus care sunt argumentele. Au spus că deocamdată nu au nimic împotriva doamnei Dăncilă, dar vor adopta o poziție într-un for statutar.”

Președintele Klaus Iohannis are consultări, miercuri, cu liderii partidelor parlamentare, pe tema desemnării unui nou premier, după demisia de luni a lui Mihai Tudose. PSD a propus-o pe Viorica Dăncilă, iar PNL cere alegeri parlamentare.

Marți, șeful statului l-a numit pe Mihai Fifor premier interimar.

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer