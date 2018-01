Iohannis, mesaj pentru ”Comisia Iordache”: „De ce s-or fi grăbit să îngrașe porcii înainte de Crăciun?”

Inquam

Președintele Klaus Iohannis a criticat comisia parlamentară pentru modificarea Legilor Justiției, în cadrul ședinței CSM de vineri, precizând că parlamentarii s-au grăbit în adoptarea actelor normative, înainte de Crăciun.

Prezent la prima ședință a Consiliului Superior al Magistraturii, pe care o prezidează, șeful statului a criticat dur comisia condusă de social-democratul Florin Iordache, cunoscut pentru controversata Ordonanță 13.

Astfel, președintele a afirmat că procedura prin care Legile Justiției au fost votate a fost „netransparentă și nemaivăzută”.

„Cea mai intensă preocupare (n.r – din 2017) s-a referit la Legile Justiției. Știm toți că a fost nevoie de îmbunătățirea unor legi. Anul 2017 a început cu o acțiune reporobabilă a Guvernului de atunci: încercarea de a promova Ordonanțe care urmau să schimbe fundamental statul, fără dezbatere. Românii s-au supărat. Au fost cele mai mari demonstrații publice pe care le-am avut, după Revoluție. Nefericita OUG 13 a fost hotărâtă în Guvern, retrasă; acel Guvern s-a dovedit a fi de scurtă folosință și schimbat, neuzual, de propriul partid. A urmat al doilea guvern, la nici un an după alegeri. Un semn de neclaritate din partea coaliției; este și acum în funcție. Au reapărut și reaprins discuții în jurul Legilor Justiției. A urmat o procedură pe care eu am considerat-o foarte netransprentă. S-a ales o procedură nemaivăzută, netransparentă și s-au ignorat, pe față, toate avizele sistemului: CSM a dat mai multe avize negative acestor modificări și cred că dvs. sunteți cei care știți cel mai bine dacă modificarea e fezabilă, magistrații și procurorii s-au adunat în forurile lor, au dat avize negative, au avertizat... Partenerii noștri din UE, din Consiliul Europei au atras atenția că trebuie mai multă dezbatere, mai multă transparență. Cu toate acestea, acea comisie specială a mers mai departe, a fost contestată, dar CCR a constatat că se poate și așa - o procedură parlamentară pe care nu am mai avut-o: cu discuții lipsite de transparență, cu pumnii în gura opoziției, cu lucrat noaptea, cu lucrat multe ore în ultimele ore. De ce s-or fi grăbit domnii și doamnele parlamentari să îngrașe porcii înainte de Crăciun. Aia au ieșit: trei legi foarte contestate de CCR și de ÎCCJ, care le-a analizat și a constatat că nu se încadrează în cadrul constituțional. Eu, ca președinte, regret că s-a ajuns în această situație în care Legile Justiției se discută ad-hoc, sub presiunea timpului, cu nerespectarea unor cutume în procedura parlamentară și, în final, aprobate în mare viteză și neexplicate în spațiul public”, a spus șeful statului.

Astfel, el a precizat că mai multe detalii privind articolele pe care le consideră problematice va da atunci când legile vor ajunge la el: „Atunci când legile vor ajunge la mine, mă voi referi la conținutul lor, respectiv la articole pe care le voi considera demne de o atenție aprofundată. În ansambul, am și acum speranța că legile vor fi îmbunătățite.”

Totodată, el a făcut apel Curții Constituționale să analizeze „cu timp și profesionalism” ceea ce trebuie modificat la aceste legi.

„Am speranța și încrederea că la CCR, judecătorii se vor apleca cu timp, cu profesionalism și cu obiectivitate, iar dacă anumite chestiuni vor trebui modificate, cred că și Parlamentul are puterea să recunoască că anumite lucruri s-au întâmplat fără transparență și se pot adapta articolele astfel încât să folosescă”, a mai spus el.

