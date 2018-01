Deputatul PSD Liviu Pleşoianu va candida la preşedinţie. Ce i-a scris lui Trump în decembrie

Inquam

Deputatul social-democrat Liviu Pleşoianu a anunţat, joi, într-o scrisoare deschisă către colegii săi din PSD, că va candida la alegerile prezidenţiale din 2019.

"Voi candida la prezidenţialele din 2019. Când se va hotărî PSD să ţină acel Congres, membrii partidului vor decide, aşa cum este firesc. Dar, indiferent de acea decizie, eu tot voi candida în 2019", a scris Pleşoianu, în scrisoarea publicată şi pe Facebook.

Totodată, Pleşoianu a declarat că va continua să nu se întâlnească "cu nicio grupare internă" din PSD. "Chiar dacă acest mesaj nu vă este transmis de unul care e 'de-o viaţă în PSD', ci doar de un an şi-un pic, poate va conta tocmai pentru că cel care îl semnează nu are doctorate la SRI, nu are cărţi cu prefaţa şi postfaţa semnate de Coldea şi Maior, nu joacă tenis decât cu prietenii săi de-o viaţă şi nu culege struguri decât în via străbunicilor de la ţară", a precizat Pleşoianu.

El a arătat că nu îl interesează "jocul politic" în sensul "clasicelor lupte interne pentru putere".

"Am reuşit în 2017 două lucruri pe care le consider foarte importante: să lupt fără preget şi fără rezerve cu hidra care a luat această ţară ostatică de mai bine de un deceniu şi, în acelaşi timp, să nu particip la nicio întâlnire, de orice fel (chiar şi mascată în felurite chefuri), a vreunei grupări din PSD. (...) Voi continua să apreciez în partid şi în afara lui doar susţinerea celor care rezonează cu ce spun şi cu ce fac", a mai afirmat Pleşoianu.

În opinia sa, este "profund greşit" că liderul PSD nu consideră necesară desemnarea în acest moment a unui candidat la prezidenţiale.

"Preşedintele PSD, domnul Liviu Dragnea, (pe care l-am susţinut şi l-am criticat în egală măsură din libertatea forului meu interior şi nu legat de sforile intereselor altora!), spune aşa referitor la organizarea unui congres unde să se aleagă de pe acum candidatul PSD pentru prezidenţialele din 2019: 'Nu, ar fi o mare greşeală. Dacă noi am desemna un candidat, în trei luni de zile el dispare'. ...Îmi pare rău, dar chiar e profund greşit!", consideră Pleşoianu.

În decembrie, Pleşoianu i-a trimis lui Donald Trump o scrisoare în care îi critica pe protestatari, dar şi pe şefa DNA şi pe preşedintele Iohannis, afirmând că ar aplica "planurile Soros-Obama-Clinton în România". Deputatul PSD este printre cei mai lăudaţi politicieni din România pe site-urile de ştiri ruseşti, precum Sputnik, unde a fost sugerat şi ca o variantă bună de premier.

