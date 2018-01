Klaus Iohannis: „Avem persoane condamnate în conducerea statului. Nu e bine”

Președintele Klaus Iohannis a criticat, dur, existența unor persoane urmărite sau condamnate penal în funcțiile importante ale statului. Totodată, el a reafirmat, vineri, necesitatea introducerii principiului integrității în Constituție.

Prezent la prima ședință a Consiliului Superior al Magistraturii, la care se va alege noua conducere a magistraților, președintele Iohannis a lansat un nou avertisment la adresa celor din coaliția de guvernare, pe care îi acuză că vor să modifice Legile Justiției în propriul interes.

„Când am devenit președinte, am promis că voi încerca să introduc un altfel de a face politică - cu mai puține artificii, cu mai puțin scandal și cu mai multe rezultate. Mi-am imaginat că, după un timp, anumite lucruri devin evidente și nu trebuie spuse în fiecare an, dar surpriză! Anumite lucruri, deși sunt scrise negru pe alb în Constituție, sunt departe de a fi „self-evidente”. În România, Justiția este independentă și trebuie să rămână așa. Ca președinte, o să fac tot ce pot să vă ajut să garantați independența Justiției: veți avea în mine un partener și un susținător constant pe care vă puteți baza”, le-a spus Iohannis magistraților, la ședința pe care o prezidează.

Astfel, șeful statului a subliniat că „singura cale” pentru România este una cu un sistem judiciar independent.

„Vedem cu toții diferiți politicieni, de diferite coloraturi, care spun lucruri surprinzătoare: unii că justiția trebuie să rămână independentă, alții - dimpotrivă. Nu credeam acum 3 ani că vor mai fi politicieni care să spună că Justiția nu trebuie să își facă de cap. Totuși, faptul că se fac astfel de afirmații trebuie să ne dea de gândit că există politicieni care cred că, așa cum este constituită arhitectura statului, trebuie modificată. Însă despre un lucru nu putem discuta, despre independența Justiției. Asta nu se poate discuta. Face parte din nucleul dur al democrației pe care vrem să o construim în România, face parte din valorile europene, din valorile de bază ale unui stat din secolul XXI”, a spus președintele Iohannis”, a continuat el.

Președintele Iohannis a afirmat, așa cum a făcut-o în repetate rânduri, că persoanele condamnate penal, urmărite penal sau judecate nu ar trebui să facă parte din conducerea statului.

„Foarte mult s-a discutat în spațiul public despre ce se întâmplă în sistemul de justiție. Având în vedere că avem câteva care sunt condamnate, urmărite, judecate penal în conducerea statului nu e bine. Am afirmat în repetate rânduri că astfel de persoane n-au ce căuta la conducerea statului, tocmai din acest motiv - din interes personal, vor fi tentați tot timpul să pună sub semnul întrebării Justiția, dăunând astfel grav statului, încrederii cetățeanului în stat și în Justiție. Sistemul electoral a fost așa construit că accesul acestor persoane a fost posibil - accesul lor la funcții înalte în stat”, a continuat el.

Totodată, președintele a subliniat necesitatea introducerii principiului integrității, pentru ca nimeni să nu mai fie „tentat” să pună Justiția sub semnul întrebării.

„Personal, sunt convins că dacă ne-am apucat o dată să discutăm Constituția, arhitectura statului, este OBLIGATORIU să introducem principiul integrității, altfel s-ar putea să apară astfel de situații și în alte cicluri electorale”, a adăugat el.

Klaus Iohannis prezidează prima ședință a CSM din acest an.