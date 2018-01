Vortex polar deasupra SUA și Canadei. 75 de mașini, implicate într-un carambol în New York

Răul abia urmează, spun meteorologii, care avertizează că asupra continentului nord-american se va abate în zilele următoare o furtună de zăpadă de proporţii, însoţită de un ger crunt. Ciudat e că în Alaska este mult mai cald decât în mod obişnuit, în vreme ce din sudul statului Texas până în Montana, se întinde împărăţia gheţurilor.

De 10 zile, gerul bate recorduri vechi de un secol pe coasta de Est şi nu doar acolo. În Chicago, râul care străbate metropola a îngheţat tun. Aceste imagini au fost filmate cu drona deasupra unui lac din oraş, devenit între timp un imens patinoar.

Viscolul a provocat marți seară un teribil accident în lanţ lângă Buffalo, în statul New York. Cel puţin o persoană a murit în carambolul în care au fost implicate 75 de maşini.

Un "ciclon-bombă", după cum l-au botezat meteorologii, va revărsa zăpadă şi gheaţă deasupra unor zone de pe Coasta de Est şi în Sudul ţării, regiuni care în general nu au parte de asemenea ierni nemiloase. De pildă, Florida, unde a venit deja îngheţul.

Lenny Curry, primar Jacksonville, Florida: ”S-ar putea să avem vreme foarte rea... Multă umiditate şi frig, ceea ce va produce gheaţă pe poduri, gheaţă pe şosele.. S-ar putea să ningă.. Sunt lucruri cu care nu suntem obişnuiţi aici.”

Iar vortexul polar, care a adus temperaturi minime cum nu s-au mai văzut în unele zone de 100 de ani, va mai rămâne o perioadă deasupra continentului nord-american.

"Sudul Georgiei şi nordul Floridei ar putea să aibă şi ele parte de "acţiune". Pentru că aceasta intensificare a sistmului va aduce un val nu de aer rece. În anumite zone, va fi cel mai groaznic ger pe care l-au avut vreodată"

Animalele suferă cot la cot cu oamenii. În Florida, câțiva lemuri s-au refugiat "la cald", lângă o hidrocentrală. Iar angajaţii grădinii zoologice din Calgary - Canada au pus pinguinii la adăpost, în interior.

