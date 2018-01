Prietenii anunță decesul singurului român care a ”invadat” Marea Britanie, la 1 ianuarie 2014

Victor Spirescu, sibianul care, în 2014, a intrat primul în Marea Britanie, după ridicarea restricțiilor de muncă, a murit într-un accident de mașină, anunță prietenii lui pe Facebook.

Victor Spirescu avea propria afacere în Marea Britanie şi urma să se căsătorească, potrivit mesageruldesibiu.ro.

”Azi am pierdut un prieten drag mie și familiei mele. A plecat mult prea repede dintre noi. În urma cu 3 luni îmi spunea " Adițule nu am trăit degeaba, am trăit viata la maxim!" Mai erau multe de făcut "Vicor"! Odihneste-te in pace, Spirescu Victor! Condoleante familiei!”, a scris pe Facebook Adrian Claudiu, alături de o fotografie cu prietenul lui.

”Victoraș nebunul, cum îți spuneam.... Cât mă făceai să râd și mă bine dispuneai! Mi-ai pus sufletul în cuie acum 10 ani, dar tu, tu nu te ai lăsat! !iubeai adrenalina, viaţa, bucuria, fericirea, erai fericit doar când aveai inima la 2000!!! Nu ai încetat să te schimbi, să încetezi să te schimbi, era ceea ce tu iubeai.... Azi, un accident ni te-a luat”, a scris o altă prietenă.

Victor Spirescu a devenit cunoscut după ce, pe 1 ianuarie 2014, a fost întâmpinat pe aeroport de parlamentarul laburist Keith Vaz.

1 ianuarie 2014 a fost ziua în care, în Marea Britanie, au fost ridicate restricţiile de muncă pentru români şi bulgari, iar populația se temea de ”o invazie” a est europenilor.

Spirescu a fost întâmpinat și de o mulțime de ziariști atunci când a aterizat pe Luton, după ce extremiștii de la UKIP au avertizat că deschiderea pieței muncii pentru români va duce la un aflux de până la 400.000 de persoane.

