Victima unui atac cu acid rupe tăcerea despre agresoarea sa: „Credeam că-mi este prietenă”

Naomi Oni, o tânără de 25 de ani care a fost victima unui atac cu acid, a rupt tăcerea cu privire la atacatoarea sa, la cinci ani de la tragedia care i-a schimbat viața.

Atacatoarea, Mary Konye, a fost condamnată la 12 ani de închisoare, după ce s-a îmbrăcat cu haine specifice femeilor musulmane și a atacat-o pe cea care îi era prietenă apropiată, la scurt timp după Crăciun, într-o stație de autobuz.

O ipoteză privind motivul atacului este că femeia era geloasă pe prietena sa, din cauză că avea piele de culoare mai deschisă, scrie tabloidul britanic Daily Mail.

Incidentul a avut loc în decembrie 2012, la scurt timp după Crăciun. Mary Konye s-a costumat, pentru a-și ascunde identitatea și a urmărit-o pe Naomi Oni de la un mall din estul Londrei spre locuința acesteia. I-au luat cinci ani și multe operații pentru a vorbi despre agresoarea sa.

Astfel, într-un documentar realizat de BBC3, tânăra a povestit cum, la scurt timp după atac, în timp ce oamenii legii încercau să descopere identitatea agresoarei, Mary Konye i-a trimis un mesaj în care își exprima regretul pentru suferințele prietenei ei. Mai mult, a participat și la o petrecere aniversară a acesteia.

„Credeam că îmi e prietenă. Nu înțeleg de ce a făcut-o. Am suferit foarte mult că am fost trădată; că a fost în stare să mă distrugă. M-am uitat într-o parte și am văzut pe cineva în negru, cu fața acoperită. M-a uitat la mine cu ură și m-am gândit că mai bine trec strada și mă duc acasă. Înainte să realizez, am simțit o substanță pe corp și am început să strig. Am luat-o la fugă. Îmi amintesc că am bătut la o ușă, strigând: ‘mă arde, e acid’. Îmi simteam pielea cum se topește”, a mărturisit ea.

Naomi Oni și Mary Koyne erau prietene din timpul liceului. Privind în retrospectivă, crede că aceasta a atacat-o din cauză că pielea sa avea o nuanță mai deschisă decât a prietenei sale.

