Un taximetrist, tatăl a cinci fete, a câștigat 24 de milioane de lire la loterie

24 de milioane de lire sterline - atât a câştigat la loterie un taximetrist englez, tatăl a cinci fete.

Acum câțiva ani, și-a pierdut partenera de viaţă, care a fost răpusă de un atac de cord. Și el suferise un infarct, cu câteva săptămâni înainte, după ture lungi la volanul taximetrului. Dar bărbatul a supraviețuit.

Pe de altă parte, o femeie din Statele Unite a câștigat cinci milioane de dolari cu un bilet răzuibil pe care nu voia inițial să îl cumpere.

Taximetristul în vârstă de 50 de ani se afla cu famila alături, atunci când a aflat că va intra în posesia unei sume uriaşe - 24 de milioane de lire sterline. Bărbatul ştia deja că a dat lovitura cu biletul său, dar a sunat la loterie pentru a i se confirma câştigul.

Amo Riselli, câștigător la Loterie: "Am văzut că am cinci numere câștigătoare, plus bonusul. Eu credeam că asta înseamnă cam 240.000 de lire sterline. L-am sunat pe fratele meu, dar el m-a corectat: "Nu, Amo, primești 24 de milioane, cu tot cu reportul."

Taximetristul are cinci fete, cea mai mare în vârstă de 31 de ani, iar mezina - de 21 de ani. Acum câţiva ani, mama lor a murit din cauza unui atac cardiac. Cu câteva săptămâni înainte de această pierdere, şi tatăl lor suferise un infarct, dar el a supravieţuit.

După ce îşi va schimba taximetrul, are de gând să cumpere o casă mare, cu piscină, şi să îşi ducă familia într-o excursie în Las Vegas.

Norocul i-a bătut la uşă şi unei femei din New Jersey - doar ca într-un mod aparte. S-a ales cu un bilet la loterie pe care nu voia, iniţial, să îl cumpere. Şi a câştigat cinci milioane de dolari.

După cum povesteşte ea, un vânzător de la un magazin din Manhattan i-a oferit, din greşeală, un bilet răzuibil în valoare de zece dolari, în locul unuia obişnuit de un dolar.

"Mi-a părut rău când l-am văzut cât este de încurcat, aşa că am decis să plătesc biletul mai scump.", le-a mărturisit femeia reprezentanţilor loteriei. Nu i-a acordat însă atenţie şi acasă l-a folosit pe post de semn de carte. Abia după câteva săptămâni l-a răzuit şi s-a trezit milionară.