Un membru fondator al Hamas s-ar fi împușcat mortal ”în timp ce îşi verifica arma”

Imad al-Alami s-a împuşcat "în timp ce îşi verifica arma personală la locuinţa sa", a anunţat purtătorul de cuvânt al Hamas Fawzi Barhoum, conform BBC, scrie News.ro.

Surse medicale au afirmat că Alami, fost membru al Biroului politic al Hamas, care are relaţii apropiate cu Iranul, este internat într-un spital din Gaza City.

Hamas says Imad Al-Alami was wounded at home while tending to his personal weapon, though reports are circulating that he was victim of assassination attempthttps://t.co/2VGATHVncb