Un indian a săpat un drum prin pădure, pentru a-și ajuta copiii să ajungă mai ușor la școală

Cei trei copii ai lui Jalandhar Nayak făceau aproximativ trei ore pe jos pentru a ajunge la școală, printr-un traseu stâncos și îngust. Astfel, bărbatul s-a hotărât să le construiască acestora un traseu mult mai scurt.

”Copiilor mei le era foarte greu să meargă pe calea îngustă și stâncoasă spre școală. I-am văzut adesea cum se împiedicau de pietre așa c-am decis să sculptez un drum prin munte, să se poată deplasa mai ușor”, a precizat Jalandhar Nayak pentru media locală.

Eforturile bărbatului au ajuns și în atenția oficialilor gurvernamentali în această săptămână, după ce cazul acestuia a fost prezentat între-un jurnal de știri, scrie The Guardian.

”Efortul și hotărârea lui Nayak de a tăia munții pentru a construi un drum m-a lăsat mut”, a declarat administratorul local, care a precizat că bărbatul va fi plătit pe toată durata petrecută pentru construirea drumului dintre satul în care locuiește și școală.

În momentul de față, familia lui Nayak este singura care locuiește în sătucul indian, restul locuitorilor mutându-se în trecut în zone cu un confort mai bun.

Bărbatul în vârstă de 45 de ani intenționa să muncească încă trei ani pentru a-și finaliza lucrarea, aproximativ încă 7 kilometri, însă cazul a fost preluat de autoritățile locale.

