Un fotbalist a câștigat 1 milion de euro la loteria de Revelion

Jucătorul în vârstă de 22 de ani, care evoluează la Preston North End, în Divizia a 2-a engleză, a primit un bilet de loterie de la unchiul şi sponsorul său, însoţit de un cuvânt: "Îţi urez mult noroc", susţine Irish Times, citat de AFP.

Mama sa, auzind că biletul câştigător a fost jucat în apropiere de domiciliul său, şi-a sfătuit fiul să verifice biletul, a explicat fotbalistul în timp ce îşi primea premiul marţi la Dublin.

"Am trimis familiei o fotografie cu biletul, dar nicio secundă nu m-am gândit că am câştigat premiul de 1 milion de euro. Aveam meci cu Middlesbrough luni seara şi am uitat complet de asta până la fluierul final", a povestit fericitul câştigător.

Echipa sa, clasată pe locul 9 din 24, a fost învinsă cu 3-2 de rivala directă, dar O'Connor s-a consolat după ce a aflat că a câştigat marele pot. El a precizat, însă, că acest lucru nu-l va face să renunţe la fotbal.

.@kevoconnor12 travelled to National Lottery HQ in Dublin yesterday with his girlfriend and family to collect his cheque for €1 million. Best of luck to Kevin who now switches his focus to this weekend's FA Cup ties for Preston pic.twitter.com/P513wJDtwX