Un bărbat și-a incendiat casa, încercând să scape de un păianjen

Bărbatul locuiește într-un oraș din nordul statului California. Duminică, el ar fi văzut un păianjen uriaș și ar fi încercat să îi dea foc, însă acesta ar fi răspândit flăcările în tot apartamentul, scrie BBC News, care citează un martor care locuiește în același bloc.

