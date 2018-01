Un avion a decolat din Noua Zeelanda în 2018 și a aterizat în Hawaii, în 2017

Zborul HA446, al companiei aeriene Hawaiian Airlines, pe cursa Auckland-Honolulu, era programat la ora 23.55, pe 31 decembrie. Aeronova a ateriza în aceeaşi zi, la ora 9.45 dimineaţa, diferenţa de fus orar dintre cele două destinaţii find de 23 de ore, potrivit The Independent

Totuşi, nu a fost singurul avion care "călătorit" înapoi în timp. Alt zbor, tot din Auckland, a decolat pe 1 ianuarie la ora 10.25 dimineaţa şi a ajuns în Polinezia Franceza pe 31 decembrie, la ora 16.25.

Flightradar24, un cont pe Twitter care monitorizează traseul avionaelor din toată lumea, a înregistrat şase aeronave care au plecat din Taipei în anul 2018, şi au aterizat în SUA sau Canada în 2017.

Because of an unexpected delay, Hawaiian Airlines flight 446 took off in 2018 and will land in 2017. #timetravel pic.twitter.com/A5vesXmjqq