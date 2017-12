Un autobuz plin cu pasageri a intrat într-un pasaj pietonal, în Moscova: cel puțin 5 morți

rt.com

Cel puțin cinci persoane și-au pierdut viața, după ce un autobuz plin cu pasageri a intrat într-un pasaj pietonal, în apropierea unei stații de metrou din Moscova.

UPDATE 16:00 Primele declarații ale șoferului autobuzului, care susține că a fost o problemă la frâna de mână.

”Am mers până la stația Slavyansky Boulevard, acolo este ultima oprire. Avream 3 persoane în autobuz și am fost nevoit să atept 15 minute pentru a pleca. Un alt autobuz a venit în spatele meu, am vrut să mă mut să-i fac loc. Cu frâna de mână trasă, autobuzul a intrat în pasaj. Am făcut totul să-l opresc, dar nu s-a oprit. Autouzul are cutie automată, deci nimic nu mai putea fi făcut”, au fost primele declarații ale șoferului.

UPDATE 15:45 Viktor Tikhonov, șoferul autobuzului, un bărbat în vârstă de 58 de ani a fost reținut. Accesta a fost testat cu aparatul etilotest, însă rezultatul a fost negativ. Potrivit primelor informații, bărbatul era șofer de mai bine de 30 de ani.

Incidentul s-a petrecut Kutuzovsky Avenue, în vestul Moscovei, în apropierea stației de metrou Slavyansky Bulvar scrie Russia Today.

Un clip de 25 de secunde publicat pe canalul Telegram Mash arată momentul în care autobuzul a ieşit de pe şosea şi a ajuns pe treptele pasajului pietonal din Moscova.

На видео с камер видно, что автобус долго стоит на месте, после чего стартует и влетает в толпу пешеходов pic.twitter.com/LPyvbDdqAJ — Breaking Mash (@BreakingMash) December 25, 2017

În urma accidentului, cel puțin 5 persoane au murit, iar peste 10 au fost rănite.

Pe canalul de mesagerie Mash a fost publicată o listă cu numele primelor victime ale accidentului, printre care se numără și o adolescentă de numai 16 ani.

Primarul Moscovei, Sergei Sobyanin, și-a exprimat condoleanțele pentru toate familiile victimelor printr-un mesaj postat pe Twitter.

Возле метро "Славянский бульвар" автобус, по предварительной информации, одинцовской транспортной компании совершил наезд на пешеходов. Есть погибшие и пострадавшие. Оказываем срочную помощь. Сочувствую родным и близким погибших. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 25 decembrie 2017

Din primele informații, accidentul s-ar fi produs din două cauze: fie frânelele au cedat, iar șoferul nu a mai putut controla autobuzul, fie acesta a încercat să evite producerea unui alt accident, după ce un alt autoturism i-ar fi tăiat calea.

Четверо погибших и 12 пострадавших... A post shared by Makar (@makargeneralov) on Dec 25, 2017 at 4:01am PST

Poliția investighează cazul.

