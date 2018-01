Trump sugerează că Departamentul de Justiție ar face parte dintr-un stat „ascuns” care complotează împotriva sa

Acuzația vine după ce Donald Trump a lansat, în mod repetat, atacuri la adresa FBI, cât și a agenților care colaborează cu procurorul special Robert Mueller în ancheta privind implicarea Rusiei în alegerile din 2016.

Astfel, într-un mesaj postat pe pagina sa de Twitter, marți, Donald Trump a încălcat independența autorităților judiciare, dând impresia de implicare politică în activitatea Departamentului de Justiție și a Biroului Federal de informații, scrie CNN.

În postarea de pe rețeaua de socializare, liderul de la Casa Albă a afirmat că Huma Abedin, consilierul contracandidatei democrate la alegerile prezidențiale din 2016, Hillary Clinton, ar trebui arestată, pentru că ar fi trimis informații confidențiale de pe adrese private de email.

„A pus informațiile clasificate în mâinile agenților străini! Închisoare! Statul „ascuns” (engl. „deep state”) al Departamentului de Justiție ar trebui să acționeze?”, a scris Trump.

Crooked Hillary Clinton’s top aid, Huma Abedin, has been accused of disregarding basic security protocols. She put Classified Passwords into the hands of foreign agents. Remember sailors pictures on submarine? Jail! Deep State Justice Dept must finally act? Also on Comey & others